Botafogo goleia o Audax, fatura a Taça Rio e garante vaga na Copa do Brasil

Com um time mais leve e cheio de reservas, o Botafogo fez o que dele se espera, se impôs diante de um adversário inferior – apesar de apresentar falhas defensivas – e goleou o Audax por 5 a 2 neste domingo, em Volta Redonda, conquistando a Taça Rio e se garantindo na Copa do Brasil-2024. Gustavo Sauer e Lucas Fernandes foram os artilheiros da tarde, com dois gols cada. O placar agregado terminou em 7 a 3.

Este foi o oitavo título da Taça Rio conquistado pelo Botafogo, repetindo os feitos de 1989, 1997, 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013. A competição valia até 2020 um lugar na grande decisão do Estadual, mas desde 2021 significa apenas o quinto lugar da competição. E, neste ano, valeu a última vaga do estado na Copa do Brasil do ano seguinte.

Com gols de Lucas Fernandes (2), Sauer (2) e Sampaio, Fogão vence o Audax por 5 a 2 pela final da Taça Rio. Resultado garante o Botafogo na Copa do Brasil do próximo ano. ?????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/by4TVsR3sk — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2023

A Taça Rio é também o primeiro troféu da Era SAF e o primeiro desde que o técnico Luís Castro assumiu o time. Nada que seja para comemorar muito, mas pelo menos a vitória significa um pouco de paz para o Botafogo trabalhar visando Copa Sul-Americana, Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil.

O jogo

O Botafogo teve total domínio nos 20 minutos iniciais e produziu ótimas jogadas. Logo no segundo minuto, Hugo desceu bem pelo lado esquerdo, rolou para trás e Raí, de voleio, só não marcou porque o goleiro Leandro fez grande defesa. Três minutos depois, Lucas Fernandes desceu pelo meio, Raí ajeitou e Matheus Nascimento finalizou forte com perigo, para fora.

O primeiro gol saiu aos 12: Matheus Nascimento brigou no meio, Gustavo Sauer enfiou, Matheus chutou cruzado, a bola pegou na trave e Lucas Fernandes não desperdiçou o rebote, fazendo 1 a 0. Antes da parada técnica, Lucas Fernandes deixou o segundo dele, pegando de primeira após o cruzamento preciso de Rafael: 2 a 0.

Porém, depois da parada, o Botafogo teve um apagão e viu o Audax gostar do jogo. Tanto que, aos 28 minutos, a equipe de Angra diminuiu para 2 a 1, com Romarinho completando o cruzamento rasteiro de Lucas Mota. Cinco minutos depois, Emerson Urso fez um verdadeiro carnaval na defesa botafoguense e parou em Lucas Perri.

Aí prevaleceu a qualidade técnica do Botafogo: aos 40 minutos, Marlon Freitas deu ótimo lançamento, Gustavo Sauer dominou no peito e soltou a bomba, ampliando o placar para 3 a 1. O Audax ainda teve uma outra chance de marcar depois, mas Lucas Perri fez uma defesaça e evitou o gol do artilheiro Pablo Thomaz a dois passos da pequena área.

O Botafogo voltou moroso para o segundo tempo e levou um gol de forma bizarra. Após escanteio cobrado de forma curta, Julinho completou totalmente livre no segundo pau, diminuindo o placar para o Audax: 3 a 2. Porém, após a parada técnica, Gustavo Sauer driblou três adversários, com direito à caneta, e contou com a falha do goleiro do Audax para tranquilizar a situação: Botafogo 4 a 2.

Com a situação liquidada, deu ainda tempo para Lucas Perri brilhar com uma defesaça em cabeçada de Igor Amaral, após cobrança de falta. E para Philipe Sampaio, de cabeça, fechar a conta em 5 a 2.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo agora na próxima quarta-feira (12/3) para enfrentar o Ypiranga, às 21h30, em Erechim, no duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois, sábado (15/3), tem estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, às 18h30, no novo gramado sintético do Estádio Nilton Santos.