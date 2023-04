Com um a mais no 2º tempo, Botafogo só empata com um fraco adversário na estreia da Sul-Americana

Apesar de jogar o segundo tempo todo com um jogador a mais, o Botafogo desperdiçou a chance de estrear na Copa Sul-Americana-2023 com uma boa vitória e ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Magallanes nesta quinta-feira (6), no Estádio El Teniente, em Rancagua. O resultado é ruim, já que o rival direto pelo primeiro lugar, a LDU, venceu na rodada fora de casa.

O Botafogo saiu na frente do placar logo no começo do jogo. Aos cinco minutos, o Magallanes foi sair jogando da defesa, Tiquinho Soares apertou a marcação em cima do goleiro Gastón Rodríguez e fez 1 a 0.

O gol no começo poderia facilitar as coisas, mas o Botafogo faz questão de se atrapalhar. Aos 16 minutos, Di Placido perdeu o duelo individual com Zapata após lançamento, a jogada seguiu, Villanueva rolou da esquerda e Alfred Canales, livre de marcação, completou para o gol, empatando para o Magallanes: 1 a 1.

Depois do empate, o Magallanes passou a gostar mais do jogo, aproveitando a desorganização e os erros do Botafogo. Aos 25 minutos, mais uma jogada perigosa dos chilenos, Zapata passou por Lucas Perri e Marçal salvou dentro da área, mas já havia impedimento.

Num raro lampejo, Gustavo Sauer fez boa jogada pela esquerda e inverteu para Victor Sá, que limpou o marcador e chutou nas mãos do goleiro. Depois, o Magallanes novamente chegou com perigo, em cobrança de falta de Tomás Aranguiz que Lucas Perri espalmou no cantinho esquerdo.

A coisa estava feia, mas ficou mais clara depois que Villanueva deu uma entrada forte em Eduardo e foi expulso, deixando o Magallanes com um a menos. Aí o Botafogo tomou conta do jogo. Aos 11 minutos, Gustavo Sauer tocou, Tiquinho Soares escorou para trás e Gabriel Pires perdeu mais uma boa chance.

Porém, no lance seguinte, veio o segundo gol alvinegro. Marçal cobrou escanteio da esquerda, Gabriel Pires escorou de peito e Eduardo não perdoou: 2 a 1. O mesmo Eduardo ainda quase faria o terceiro, acertando o travessão, em cobrança de falta aos 18 minutos.

O jogo parecia sob controle, mas aí Tchê Tchê errou um passe fácil para trás, Contreras pegou a bola, passou por Victor Cuesta em velocidade e tocou na saída de Lucas Perri, empatando o jogo em 2 a 2. E isso com o Botafogo com um a mais, é bom lembrar…

Depois disso, o Botafogo pouco conseguiu assustar, a não ser numa cobrança de falta de Lucas Fernandes. É preciso melhorar (e muito!) se o Glorioso quiser algo nessa temporada…

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (9) para encarar o Audax, às 16h, em Volta Redonda, valendo o título da Taça Rio – no primeiro jogo, vitória alvinegra por 2 a 1. Depois, na próxima quarta-feira (12), tem desafio diante do Ypiranga, em Erechim, no primeiro duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.