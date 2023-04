Botafogo vira sobre o Audax na ida da final da Taça Rio com gol no fim

Após um primeiro tempo pífio, o Botafogo acordou na reta final da partida, virou o jogo e venceu o Audax por 2 a 1, neste domingo (2), na partida de ida da final da Taça Rio-2023. Tiquinho Soares e Gustavo Sauer marcaram os gols alvinegros.

O jogo de volta ocorre no próximo domingo, às 16h, também no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Antes, o Botafogo viaja ao Chile para estrear na Copa Sul-Americana, contra o Magallanes, quinta-feira.

O primeiro tempo foi vergonhoso. Se teve a primeira chance, com chute de Di Placido para fora após sobra de um lateral, o Botafogo não fez praticamente mais nada. Tocou de bola de forma inútil, sem conseguir ameaçar o goleiro do Audax e ainda ficou exposto aos contra-ataques.

Em um lance que nem contra-golpe era, lateral para o Audax, um lançamento longo encontrou Emerson Urso nas costas de Di Placido, que foi facilmente driblado e não conseguiu o gol que abriu o placar, sem chances para Lucas Perri, aos 8 minutos.

Enquanto o Audax ainda colocou uma bola na trave (o árbitro havia marcado falta antes), o Botafogo nada produzia. Um vazio de criatividade, de inspiração e de jogadas trabalhadas. A única opção era cruzar de qualquer forma para a área.

Aos 26, Marlon Freitas até achou um bom lançamento longo, mas Eduardo errou o domínio na área. Aos 42 (repare quanto tempo sem criar nada), na melhor jogada, Tiquinho fez o pivô, enfiou para Di Placido rolar para trás e Marçal, de direita, encher o pé, por cima.

Para o segundo tempo, Luís Castro fez três mudanças: Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Luis Henrique nas vagas de Marlon Freitas, Raí e Carlos Alberto. Pensou que o time melhorar? Ledo engano. O Audax só não ampliou porque Lucas Perri fez boas defesas em finalizações de Pablo Thomaz. O atacante ainda teve mais uma chance mandou por cima.

Quando Luis Henrique acertou, com um bonito chute colocado, aos 30, Leandro salvou o Audax, em uma grande defesa. O goleiro voltou a aparecer ao pegar remate desviado de Lucas Fernandes e finalização cruzado de Di Placido. Já Sauer foi travado duas vezes na hora da conclusão.

Já aos 46, Gustavo Sauer roubou bola e invadia a área para finalizar, quando levou uma tesoura por trás de Thomás Kaykck. O árbitro deu apenas cartão amarelo. Na cobrança, Marçal acertou a barreira. Ainda dava tempo.

Lucas Fernandes, de fora da área, obrigou Leandro a trabalhar de novo. No último lance, Gabriel Pires bateu falta rápido, Gustavo Sauer fez bela jogada e tocou no canto, para decretar a virada do Botafogo. Ufa.