Ancelotti admite que foi procurado pela CBF, mas quer cumprir contrato com o Real Madrid

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, admitiu nesse sábado (1º), pela primeira vez, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o procurou para assumir o comando da seleção.

"Sim, a verdade é que me querem do Brasil e me pediram para treinar pela seleção. Isso me deixou muito feliz, como é normal. Mas tenho contrato com o Real Madrid (por mais uma temporada) e gostaria de completá-lo. É tudo muito simples, mesmo que ninguém saiba o futuro", declarou ele durante coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Valladolid.

De acordo com o italiano, os boatos não o surpreendem e não o preocupam. "Tenho contrato com o Real, gosto do clube e gosto de estar aqui. Faltam dois meses para o final da temporada e há objetivos que podemos alcançar. Então, no futuro, tudo pode acontecer", acrescentou.

Ancelotti ressaltou ainda que não conhece o presidente da CBF, Ednaldo Pereira, mas garantiu que, "se ele viesse aqui, falaria com ele".

"Não o conheço, mas se viesse, ficaria encantado de falar com ele", afirmou o treinador, de 63 anos, que tem sido colocado como um dos principais alvos do Brasil para substituir Tite.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, mas, segundo rumores, ele pode ser demitido do clube caso não conquiste a Liga dos Campeões.