Flamengo vence Fluminense por 2 a 0 e larga na frente na decisão do Campeonato Carioca

Rômulo Paranhos - No primeiro jogo da final do Cariocão, o Flamengo saiu na frente e venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (1), no Maracanã. Ayrton Lucas e Pedro marcaram os gols do triunfo rubro-negro e fizeram valer a lei do ex. Com o resultado, o Mengão pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que será campeão estadual.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), às 18h, novamente no Maraca.

O jogo

O Flamengo começou a partida indo pra cima do Fluminense e pressionando a saída de bola da equipe tricolor. Aos cinco minutos, a primeira boa trama do ataque rubro-negro. Cebolinha carregou pela intermediária, cortou pra dentro e arriscou o chute de fora da área. A bola passou perto da trave direita de Fábio.

O Fluminense apareceu bem no ataque aos 10’. Arias ficou cara a cara com o goleiro Santos, que fez uma grande defesa. No rebote, o atacante mandou por cima do gol. Aos 18’, foi a vez do Mengão arriscar. David Luiz soltou a bomba da intermediária e obrigou Fábio a espalmar para escanteio.

O Rubro-Negro fez uma blitz na área tricolor aos 29’. Pedro tentou cruzar e a bola bateu no braço de Nino. Na sequência, a bola sobrou novamente para o camisa 9, que finalizou rasteiro para defesa de Fábio. No último minuto da primeira etapa, Matheus França foi lançado na área, chega na frente, mas na hora do chute é travado por Alexsander. As equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.

Mal começou o segundo tempo e o Mengão abriu o marcador para a festa da Nação Rubro-Negra! Matheus França deu bom passe para Pedro na entrada da área, que deixou para Cebolinha. O atacante viu Ayrton Lucas chegando livre na esquerda. Ele recebeu na área e bateu no canto esquerdo de Fábio para marcar o primeiro no Maraca: 1 a 0. É o quarto gol de Ayrton com o Manto Sagrado em 55 jogos disputados.

Antes da parada técnica, o técnico Vitor Pereira mexeu em dose tripla. Saíram Matheus França, Cebolinha e Thiago Maia para as entradas de Everton Ribeiro, Gabi e Vidal, respectivamente. E as alterações surtiram efeito!

Aos 22’, o Mengão ampliou o placar numa ótima trama do ataque rubro-negro. Ayrton Lucas, que faz mais um grande jogo, fez bela jogada pela esquerda, passou como quis pela marcação e cruzou rasteiro para trás. Pedro, com o oportunismo de sempre, chegou finalizando de primeira para as redes: 2 a 0.

Logo após o segundo gol rubro-negro, o lateral Samuel Xavier levou o cartão vermelho após falta dura em cima de Ayrton Lucas. Só para o nosso “beijinho” na falta, porque ele tá jogando muito! O técnico Fernando Diniz também foi expulso por discutir com o árbitro.

Com um homem a mais, o Mais Querido souber administrar com inteligência o resultado e saiu de campo com a vitória e uma boa vantagem para o jogo de volta da decisão. (Com Ascom Flamengo)