Botafogo vence Portuguesa, ameniza pressão e avança para a final da Taça Rio

Ufa! Ainda sem apresentar o futebol esperado e com protestos da torcida, o Botafogo espantou o fantasma, venceu a Portuguesa por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (27), no Estádio Raulino de Oliveira, e garantiu vaga para enfrentar o Audax na final da Taça Rio. A competição vale a quinta posição do Campeonato Carioca e um lugar na Copa do Brasil-2024.

O Botafogo começou o jogo mostrando um futebol melhor e mais próximo daquilo que a torcida espera, pressionando a Portuguesa. Logo aos seis minutos, Lucas Fernandes enfiou e Tiquinho Soares tocou para fora na saída do goleiro, quase abrindo o placar. Depois, aos 11, Marçal tabelou com Tiquinho e chutou com perigo.

O gol alvinegro foi sair só depois da parada técnica, com uma ajudinha do adversário. O goleiro Bruno saiu jogando errado, pressionado por Tiquinho, e Eduardo aproveitou para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Lucas Piazon teve a chance de dobrar a vantagem, mas chutou em cima do goleiro.

Nos quinze 15 minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo voltou a apresentar aquela velha modorra e deixou a Portuguesa gostar do jogo. Victor Feitosa já poderia ter empatado, mas furou a finalização dentro da área. Aos 44, Yuri passou por Di Plácido, jogou rasteiro na área, a bola passou por todo mundo e Elicley, livre, empatou: 1 a 1.

O placar ainda classificava o Botafogo, mas o jogo ficou perigoso. Aos cinco minutos do segundo tempo, Elicley recebeu passe em profundidade de Anderson Rosa, avançou e chutou para fora na saída de Lucas Perri, perdendo a chance da virada. Dois minutos depois, o Glorioso reagiu: Luis Henrique cruzou, Lucas Piazon cabeceou e Bruno fez uma linda defesa no cantinho.

Insatisfeito com o rendimento do time, o técnico Luís Castro promoveu as entradas de Marlon Freitas, Raí e Carlos Alberto. E o Botafogo, sem inspiração, voltou a aproveitar-se da bola parada para ficar novamente em vantagem: Marçal cobrou escanteio, Carlos Alberto desviou no primeiro pau e Victor Cuesta completou no segundo, fazendo 2 a 1.

Com a Portuguesa precisando virar, os espaços apareceram mais e aí o Botafogo aproveitou. Aos 37 minutos, a equipe alvinegra desceu em velocidade, Eduardo virou a cara e tocou, Carlos Alberto cruzou da esquerda, Bruno espalmou e Raí não desperdiçou no rebote, fechando o placar em 3 a 1.