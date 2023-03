Seleção é convocada para Finalíssima Feminina contra a Inglaterra

A técnica Pia Sundhage convocou 26 jogadoras da seleção brasileira que vão disputar o título da Finalíssima Feminina contra a Inglaterra no dia 6 de abril e, cinco dias depois, um amistoso contra a Alemanha, o último antes da Copa do Mundo de futebol feminino. Na lista anunciada nesta segunda-feira (20) estão duas estreantes: a goleira Camila (Santos) e a atacante Aline (Ferroviária). Quem está de volta à equipe é a meia Duda Sampaio (Corinthians), já recuperada de lesão.

Nós chegamos bem mais próximo da lista final. Como vocês podem imaginar sempre haverá mudanças, fizemos algumas agora. Vamos discutir nos últimos minutos quem estará na Copa do Mundo. Temos alguns novos nomes, e é muito bom porque vamos enfrentar duas grandes oponentes e vamos poder observá-las - disse a treinadora em coletiva esta manhã na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Os confrontos do Brasil contra a Inglaterra e Alemanha - duas seleções top 5 do ranking mundial - são cruciais na preparação da equipe para a Copa do Mundo feminina, a partir de 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia.

A Finalíssima colocará frente a frente as seleções brasileira e inglesa, campeãs da Copa América (Conmebol) e Euro Feminina (Uefa), respetivamente. O duelo ocorrerá no Estádio de Wembley, em Londres, às 16h45 (horário de Brasília) do dia 6 de abril (quinta-feira). Depois a equipe brasileira ruma para a Alemanha, para enfrentar a seleção anfitriã, atual vice-campeã europeia, em 11 de abril (terça-feira), às 14h, no Estádio Max Morlock, em Nuremberg.

Os dois jogos ocorrerão na Data Fifa (período reservado pela entidade máxima do futebol para que seleções disputem amistosos ou jogos oficiais), que vai de 3 a 11 de abril.

Convocadas



Goleiras

Camila - Santos

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Defensoras

Antonia - Levante UD (Espanha)

Bruninha - NJ/NY Gotham (Estados Unidos)

Fernanda Palermo - São Paulo

Kathellen - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Madrid CFF (Espanha)

Tamires - Corinthians

Tarciane - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Rafaelle - Arsenal (Inglaterra)

Meio-campistas

Adriana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Aline - Ferroviária

Ary - Racing Louisville (Estados Unidos)

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Duda Francelino - Flamengo

Duda Sampaio - Corinthians

Gabi Portilho - Corinthians

Ingryd - Ferroviária

Kerolin - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Atacantes

Bia Zaneratto - Palmeiras

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Geyse - Barcelona (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)