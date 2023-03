EM JOGO MUITO RUIM, BOTAFOGO ACERTA A TRAVE TRÊS VEZES E FICA NO 0 A 0 COM A PORTUGUESA

Futebol ruim, gramado ruim, iluminação ruim, arbitragem ruim, campeonato ruim… Tudo ruim. E, com mais uma atuação muito aquém do que se espera, o Botafogo até chegou a colocar três bolas na trave, mas empatou com a Portuguesa em 0 a 0 neste sábado (18), no Estádio Luso-Brasileiro, no primeiro jogo das semifinais da Taça Rio.

Já é uma vergonha o Botafogo ter de disputar esse torneio, visto que deu vexame ao ficar fora das semifinais do Carioca. Agora, o Glorioso precisa de pelo menos um novo empate diante da Lusa para chegar à decisão contra Nova Iguaçu ou Audax e conquistar uma vaga na Copa do Brasil-2023. Mas o futebolzinho apresentado está de doer…

O jogo

A única coisa que o Botafogo fez de bom no primeiro tempo foi logo aos dois minutos: Victor Cuesta fez jogada individual e rolou para Victor Sá acertar a trave. Depois disso, o que se viu foi um show de horrores de ambas as partes. O Glorioso mostrou um futebol patético, e a Portuguesa também errava muito.

Fora o lance do início, o Botafogo levou perigo apenas numa cobrança de falta de Eduardo, aos 22 minutos. A Portuguesa obrigou o goleiro Lucas Perri a trabalhar duas vezes, primeiro num chute de Watson, que aproveitou um descuido de Hugo, e depois numa finalização de longe de João Paulo. Um show de horrores.

O Botafogo voltou com três mexidas no intervalo e o time começou o segundo tempo atacando mais. Só que aos poucos o futebol apresentado voltou a ser aquela coisa ridícula que foi apresentada nas partidas recentes. Só no parte final as coisas voltaram a melhorar um pouco.

Aos 30 minutos, Tiquinho Soares desceu pelo lado esquerdo, avançou e chutou, mas o goleiro Bruno espalmou e a bola bateu na trave. Depois, aos 38, Tiquinho cruzou da direita, Luis Henrique finalizou dentro da área e Bruno salvou. Cinco minutos após, Lucas Fernandes arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e explodiu no travessão. Nem a sorte ajudou…