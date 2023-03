Botafogo goleia Brasiliense com 7 a 1, avança na Copa do Brasil e estanca crise

Com direito a hat-trick de Tiquinho Soares no fim, o Botafogo goleou o Brasiliense por 7 a 1 nesta quarta-feira (15), em Cariacica, e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Além de um prêmio de R$ 2,1 milhão, a vitória dá ao Glorioso também um pouco mais de paz após uma série de insucessos e pressão em cima do técnico Luís Castro.

Com um time modificado, o Botafogo não fez um bom primeiro tempo, viu o rival ser mais perigoso, mas foi premiado pela eficiência. E os dez minutos iniciais mostraram isso. Logo aos seis minutos, Marçal cobrou falta e, de cabeça, Danilo Barbosa fez 1 a 0. Dois minutos depois, Marçal errou, Yuri Mamute limpou Adryelson e, de cara para o gol, chutou para fora.

Aí, no lance seguinte, o Botafogo dobrou a vantagem: Marçal cobrou lateral, Adryelson cabeceou para trás, Sucuri saiu mal do gol e Eduardo aproveitou de voleio para fazer 2 a 0. Não demorou muito e o Brasiliense voltou a chegar cara a cara com o gol. Tarta recebeu livre em profundidade, chutou e Lucas Perri salvou.

O Jacaré continuou se insinuando para cima do Botafogo e conseguiu enfim balançar as redes: Yuri Mamute fez jogada pelo meio, chutou, contou com desvio na defesa e marcou 2 a 1. Só que, nos acréscimos, mais uma vez na bola parada, o Botafogo voltou a marcar: Marçal cobrou escanteio, contou com a ventania e Adryelson, de cabeça, fez 3 a 1.

O Botafogo voltou a contar com a bola parada para deixar o jogo mais tranquilo. Logo no começo do segundo tempo, Lucas Piazon cobrou falta e Victor Cuesta se jogou no chão para, de cabeça, fazer 4 a 1.

Com o placar mais dilatado, o Brasiliense se lançou e o Botafogo teve mais chances no contra-ataque. E aí o jogo se transformou numa supergoleada. Lucas Piazon cruzou, Gabriel Pires rolou da esquerda e Tiquinho Soares escorou no meio para marcar 5 a 1. O artilheiro ainda fez mais dois depois. Primeiro recebendo de Luis Henrique e chutando no canto de Sucuri. E, depois, de cabeça, após cruzamento do estreante Di Plácido: 7 a 1.

Próximos jogos do Botafogo

Classificado, o Botafogo conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil em sorteio – a terceira fase acontece apenas em abril. O próximo jogo do Fogão é contra a Portuguesa, sábado, às 18h, no Luso-Brasileiro, duelo de ida pelas semifinais da Taça Rio.