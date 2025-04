Ancelotti teria dado 'sinal verde' para assumir seleção brasileira

Imprensa diz que italiano deve desembarcar no Rio em maio

Publicado em 29/04/2025 às 11:57

Alterado em 29/04/2025 às 11:57

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria próxima de fechar a contratação do treinador italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção canarinha, conforme rumores divulgados pela imprensa nessa segunda-feira (28).

Segundo apuração da ESPN Brasil, o contrato ainda não foi assinado, mas a CBF, otimista com as últimas conversas entre interlocutores das partes, já estaria projetando datas para o ainda técnico do Real Madrid chegar ao território brasileiro.

Ainda de acordo com a publicação, as atuações nos bastidores são para o italiano desembarcar no Rio de Janeiro em 26 de maio, dois dias após o que seria sua despedida do time europeu.

O jornal espanhol "As", por sua vez, cravou que Ancelotti já chegou a um acordo para comandar a seleção brasileira, a partir de junho, quando encerrará a temporada com o Real Madrid.

"O italiano comandará o pentacampeão a partir de junho, data-chave para a CBF, tendo em vista os jogos contra Equador (3/6) e Paraguai (8/6), e não comandará o Real Madrid no Mundial de Clubes", escreve a publicação, que fala em um acordo com salário de 10 milhões de euros, o mesmo que Ancelotti ganha no Real.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nunca escondeu o desejo de contratar Ancelotti, cujo nome voltou à pauta da CBF após o vexame da goleada de 4 a 1 diante da Argentina em março passado. (com Ansa)