Botafogo passeia no Niltão e goleia César Vallejo na Sul-Americana: 4 a 0

Amplamente dominador em campo, o Botafogo fez o dever de casa, goleou o Universidad César Vallejo (PER) por 4 a 0 nesta quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, e conquistou a primeira vitória na Copa Sul-Americana-2023. O Glorioso foi a quatro pontos e é o vice-líder do Grupo A, atrás da LDU, que tem seis pontos e é o próximo adversário alvinegro na competição.

Muito superior em campo, o Botafogo tomou as rédeas da partida desde o início, enquanto o Universidad César Vallejo apelava para a violência – muitas vezes com a conivência do árbitro – e se fechava para tentar encaixar um contra-ataque. Mas não demorou para o Fogão fazer 1 a 0: Danilo Barbosa viu espaço, entrou na área e tocou para trás para Victor Sá chutar forte e abrir o marcador, aos 13 minutos.

O jogo caiu um pouco de ritmo depois do gol, mas logo o Botafogo seguiu encaixando bons ataques. Aos 28 minutos, Victor Cuesta perdeu boa chance, de cabeça. Dois minutos depois, no contra-ataque, Júnior Santos arriscou o chute e Grados defendeu. Depois, Eduardo avançou pelo meio, entrou na área, ganhou dos zagueiros e chutou desviado.

Aos 41, Victor Sá deu outro chute perigoso, após passe de Tiquinho. O segundo gol só sairia nos acréscimos, depois de um pênalti sofrido por Victor Sá que resultou na expulsão (enfim) de Villacorta, que já fazia hora extra em campo. Tiquinho Soares foi para a cobrança e fez novamente explodir o Estádio Nilton Santos: 2 a 0.

Com um a mais e a vantagem no placar, o Botafogo ficou ainda mais confortável em campo. E os gols continuaram saindo. Aos 12 minutos, Eduardo cobrou falta no ângulo e marcou um golaço: 3 a 0. Depois, o goleiro Grados fez uma defesaça em finalização à queima roupa de Eduardo, após boa chegada de Gustavo Sauer.

A situação ficou ainda mais tranquila aos 26 minutos, quando Luis Henrique fez jogada individual, Tchê Tchê chutou e Garcés colocou o braço na bola, sendo expulso e ocasionando mais um pênalti. O próprio Tchê Tchê bateu muito bem e fez 4 a 0. O volante alvinegro ainda teve a chance de fazer mais um, mas Grados impediu. E o jogo terminou em ritmo de coletivo de luxo.