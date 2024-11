EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CENTRO BRASILEIRO PRO VIDA, inscrito no CNPJ n.º 07.017.208/0001-62, com sede na Rua Real Grandeza, n. 108 sala 106 - Botafogo - RJ - CEP: 22281-034, através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) RAWLSON RAOULT DE THUIN, CONVOCA através do presente edital, todos os membros, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do Centro Brasileiro Pro Vida , às 18:00 horas, do dia 12 de dezembro de 2024, com a seguinte ordem do dia:



1. Deliberação sobre a aprovação ou não da venda dos créditos em nome do CENTRO BRASILEIRO PRO VIDA representados pelo Precatório Estadual de n.º 2023.05364-6, expedido em 05/04/2023, oriundo do Processo Judicial de n.º 0040191-02.2011.8.19.0001, que o CENTRO BRASILEIRO PRO VIDA moveu em face do Estado do Rio de Janeiro, e que tramitou na 14ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao TOTALITY PRECATÓRIOS CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.838.498/0001-06.



A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 18:30 horas, do dia 12/12/2024, nos termos do artigo 12º do Estatuto Social, ou seja, 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, através de imprensa local.



Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.



________________________________

CENTRO BRASILEIRO PRO VIDA