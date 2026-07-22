Anvisa manda apreender azeite e doces de duas marcas

Medida atinge produtos com irregularidades sanitárias e impede comercialização, divulgação e consumo

Publicado em 22/07/2026 às 15:04

Alterado em 22/07/2026 às 15:04

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e impede também a importação, a distribuição, a divulgação e o uso dos itens.

Azeite San Oliveto

Segundo a agência, o azeite tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda., empresa com CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido. O produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, teste usado para avaliar a pureza.

Com isso, o azeite não pode ser comercializado nem consumido até nova avaliação das autoridades competentes. A determinação vale para todos os lotes identificados pela fiscalização.

Doces da 'Fatti a Mano'

Em relação à Fatti a Mano Ltda., a Anvisa informou que os produtos não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado. Por esse motivo, doces, sobremesas e demais itens da marca ficam proibidos de ser fabricados, distribuídos, divulgados e consumidos, conforme a Resolução (RE) 2.856/2026.

Entre os produtos listados para apreensão estão cocada branca, cocada com maracujá, doce de leite, doce de leite com coco, palha italiana, doce de jaca, beijinho, pé de moleque, fatticoco (leite com coco), pé de moça e brigadeiro.