Fiat completa 50 anos no Brasil e prepara novo carro

A montadora anunciou o Argo X e uma nova fase de investimentos, produção e comemorações em Betim e Belo Horizonte

Publicado em 20/07/2026 às 19:17

A Fiat completou meio século de atuação no país com uma série de ações que destacam tanto o legado construído desde a chegada ao mercado brasileiro quanto os próximos passos da marca. Entre as novidades, a montadora anunciou o Argo X, modelo que fará parte da estratégia de renovação do portfólio e disputará o segmento de entrada.

O anúncio foi feito durante evento na fábrica de Betim, em Minas Gerais, uma das mais importantes unidades da Stellantis no mundo. Segundo a empresa, o carro será o primeiro fabricado no local dentro do novo ciclo de investimentos da companhia na América do Sul, que prevê R$ 32 bilhões até 2030.

Betim ganha protagonismo na nova fase da montadora

Do total anunciado, R$ 14 bilhões serão direcionados ao polo automotivo mineiro. A unidade de Betim, inaugurada em 1976, já produziu mais de 18 milhões de veículos e abriga hoje o maior centro de produção de powertrains da América Latina. A fábrica também se prepara para ampliar a capacidade, com possibilidade de abertura de um terceiro turno.

Na avaliação da Stellantis, a planta simboliza a adaptação da Fiat às necessidades do mercado brasileiro. Ao longo das décadas, o complexo passou do Fiat 147, pioneiro entre os veículos a etanol, para modelos atuais como Mobi, Argo, Strada, Pulse e Fastback, além das versões Bio-Hybrid, que combinam motor flex e eletrificação.

Novos modelos e estratégia para os próximos anos

A empresa afirma que pretende lançar ao menos um modelo completamente novo por ano até o fim da década. Além disso, já apresentou séries especiais da Toro e do Fastback como parte das comemorações pelos 50 anos no país. A ideia é manter a liderança no mercado brasileiro por meio de produtos alinhados às mudanças de comportamento do consumidor.

Hoje, a Fiat segue como referência no setor automotivo nacional e ocupa posição de destaque entre os carros mais vendidos do país. A chegada do Argo X é tratada internamente como mais um passo na consolidação dessa estratégia, com foco em competitividade, renovação e futuro tecnológico.

Comemorações incluem show e exposição em Belo Horizonte

Além dos anúncios industriais, a Fiat preparou eventos para marcar a data. Nesta terça-feira (21), haverá um megashow gratuito no Mineirão com artistas como Thiaguinho, IZA, César Menotti e Fabiano, entre outras atrações. A proposta é celebrar a relação da marca com Minas Gerais e com o público brasileiro.

Na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, segue até 11 de outubro a exposição “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade”. A mostra relaciona a trajetória da montadora à cultura do país e reforça a imagem da marca como parte da história econômica e social de Betim e da região metropolitana da capital mineira.