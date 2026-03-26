Americanas tem prejuízo de R$ 44 mi no 4º trimestre de 2025; redução de 92,5% em um ano

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Publicado em 26/03/2026 às 07:54

Alterado em 26/03/2026 às 07:54

A Americanas reduziu em 92,5% o prejuízo no quarto trimestre de 2025, para R$ 44 milhões, em mais um avanço no processo de recuperação operacional, sustentado por corte de custos e reestruturação do modelo de negócios, agora mais concentrado nas lojas físicas.

O Ebitda ajustado contabilizou R$ 276 milhões no mesmo período, alta de 1,9% na comparação anual, enquanto a receita líquida caiu 3,8%, para R$ 3,6 bilhões, refletindo a retração do digital.

O volume bruto de mercadorias (GMV) somou R$ 5,1 bilhões no final de dezembro, queda de 5,6% na comparação anual, pressionado principalmente pela retração de 68,9% no canal digital, que totalizou R$ 261 milhões, parcialmente compensada pelo avanço de 6,4% nas lojas físicas, que somaram R$ 4,8 bilhões.

Segundo o presidente da Americanas, Fernando Soares, a melhora dos resultados está ligada à reformulação da estratégia, com foco no consumidor e na integração entre canais. “Reprogramamos o digital. Ele deixou de ser um e-commerce independente e passou a servir a loja, com entrega a partir das unidades e retirada em loja”, afirmou em entrevista à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

A varejista vem priorizando o canal físico, que concentrou a maior parte das vendas ao longo do ano, apoiada por uma rede de cerca de 1.500 lojas no País e uma base de cerca de 50 milhões de consumidores mensais. Nesse contexto, o digital passa a atuar como complemento da jornada, com iniciativas como retirada em loja e uso das unidades como ponto de distribuição.

A melhora do desempenho, ainda segundo Soares, foi puxada principalmente pela redução de despesas, em meio à reformulação do negócio e a iniciativas de ganho de eficiência.

De acordo com o diretor Financeiro da companhia (CFO), Sebastien Durchon, a reestruturação levou à eliminação de custos associados ao antigo modelo digital, além de ajustes operacionais e administrativos. “A reformatação da empresa gerou uma redução da receita, mas também da despesa”, disse.

As despesas gerais e administrativas somaram R$ 902 milhões no trimestre e R$ 3,3 bilhões em 2025, com quedas de 30,7% e 18,1% na comparação anual, respectivamente.

No acumulado de 2025, a Americanas registrou prejuízo de R$ 271 milhões, ante lucro de R$ 8,3 bilhões em 2024, impactado por efeitos extraordinários relacionados à recuperação judicial.

A receita líquida somou R$ 12,3 bilhões no ano, queda de 1,2% na comparação anual, enquanto o Ebitda ajustado avançou 11,6%, para R$ 1,1 bilhão.

Segundo Durchon, o resultado do ano anterior foi impulsionado por ganhos contábeis associados à reestruturação da dívida. Desconsiderando esses efeitos e as operações descontinuadas, a empresa apurou lucro de R$ 98 milhões nas operações continuadas, indicando melhora na performance operacional. “O resultado vem melhorando ano após ano, tanto no Ebitda quanto no lucro líquido”, afirmou o CFO.

Reconstrução da base

Para 2026, a Americanas deve manter o foco na execução da estratégia atual, com avanço na eficiência operacional e monetização da base de consumidores, após o processo de reestruturação.

A companhia aposta em datas sazonais, como a Páscoa, para acelerar a captura de resultados do novo modelo, em um momento em que busca consolidar a retomada após a crise. “Estamos prontos para potencializar o que construímos como base”, disse o CFO. Ele destacou ainda que a companhia passou por uma transformação que vai além dos números, com foco na reconstrução das relações com clientes, fornecedores e colaboradores.

Hoje a Americanas é uma empresa mais próxima de associados, consumidores e fornecedores. Essa história foi construída com o time e com apoio da indústria”, destacou Soares.