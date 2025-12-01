Cade monitora acordo feito com iFood em 2023 sobre contratos de exclusividade

...

Publicado em 01/12/2025 às 06:01

Alterado em 01/12/2025 às 08:25

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) monitora o cumprimento de acordo firmado com o iFood em 2023, cujo objetivo era impedir abuso da posição dominante do iFood no mercado de delivery de comida. O procedimento de monitoramento é feito pela Unidade de Cumprimento de Decisão (UCD), que faz pareceres sobre o cumprimento de decisões impostas pelo Cade.

Procurado, o iFood não se manifestou.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que esse monitoramento é feito na mesma investigação original, não sendo, portanto, um novo inquérito. As informações só se tornam públicas após subirem ao tribunal administrativo do órgão antitruste.

O acordo com o Cade – firmado sob a forma de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) – permite manter os contratos de exclusividade com parceiros, com algumas boas práticas, como limitar a 25% o volume de vendas atrelado a restaurantes exclusivos e não fechar exclusividade com marcas que tenham 30 ou mais estabelecimentos.