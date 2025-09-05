Uma herança de 12 bilhões de euros: o futuro do Grupo Armani

Estilista morreu aos 91 anos e deixou império no setor de luxo

Publicado em 05/09/2025 às 10:06

Alterado em 05/09/2025 às 10:06

O estilista italiano Giorgio Armani, que morreu nessa quinta-feira (4), aos 91 anos, não só deixou um legado na moda mundial como uma fortuna de US$ 12,1 bilhões, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes, no qual ocupava a 234ª posição.

Já o índice de bilionários da Bloomberg aponta uma fortuna pessoal de mais de US$ 9,5 bilhões, cujo coração é a Giorgio Armani SpA, um grupo com 2,3 bilhões de euros em receita.



Fundador de um império no setor de luxo, Armani faleceu, deixando para trás não apenas um legado criativo indelével, mas também um sólido império industrial e uma fortuna que o coloca em quarto lugar entre os homens mais ricos da Itália.



O estilista nascido em Piacenza não detém apenas uma participação de 99,9% na Armani SpA, que construiu ao longo de meio século de trabalho apaixonado, estabelecendo estruturas de governança para o futuro com bastante antecedência e com o mesmo rigor que caracterizou seus sucessos nas passarelas.

Ele também possui um vasto portfólio imobiliário — da espetacular vila em Pantelária, na região da Sicília, à residência de verão em Forte dei Marmi; da casa no centro de Milão na Via Borgonuovo à adorada Villa Rosa na área de Oltrepò Pavese, além de inúmeras outras residências ao redor do mundo, de Saint Moritz a Paris e Saint Tropez.



Entre seus bens há também obras de arte, o time de basquete Olimpia Milano e, finalmente, o histórico clube La Capannina, um dos lugares favoritos de Armani, comprado há poucos dias.



O estilista não teve filhos, mas a expectativa é de que seu império seja herdade pelos três sobrinhos, Silvana e Roberta, filhas de seu falecido irmão Sergio, e Andrea Camerana, filho de sua irmã Rosanna.

Todos os quatro fazem parte do conselho de administração da Armani, juntamente com seu braço direito de longa data, Leo Dell'Orco, chefe das linhas de moda masculina da casa de moda, e o empresário Federico Marchetti, fundador da Yoox.



A forma como o patrimônio será dividido entre familiares e associados próximos só será conhecida quando o testamento for aberto. (com Ansa)