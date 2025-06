Grupo de Mídia do RJ reúne mais de mil pessoas no Circo Voador e promove movimento ESG no mercado publicitário

Evento em comemoração ao Dia do Mídia uniu sustentabilidade, inclusão social e engajamento do mercado carioca em torno de boas práticas ambientais

Publicado em 30/06/2025 às 11:43

Alterado em 30/06/2025 às 11:43

O Grupo de Mídia do Rio de Janeiro (GMRJ) celebrou, no último dia 26, sua tradicional festa do Dia do Mídia com um novo propósito: impulsionar o debate e a prática do ESG (Ambiental, Social e Governança) no mercado publicitário. Reunindo mais de mil convidados no Circo Voador, o evento “rESGatando o Presente, a Festa” consolidou-se como um marco de transformação, reunindo os principais nomes da mídia carioca em uma noite de celebração consciente e engajada.



A iniciativa reforça o posicionamento do GMRJ como agente ativo na construção de um setor mais ético, sustentável e socialmente responsável. “Foi um encontro necessário e simbólico. Nosso papel vai além da comunicação. Precisamos liderar pelo exemplo e mostrar que entretenimento e responsabilidade socioambiental podem caminhar juntos”, destacou Antonio Jorge Alaby Pinheiro, presidente do GMRJ.



Com uma estrutura planejada para reduzir os impactos ambientais, a festa adotou uma série de medidas sustentáveis, como coleta seletiva com 40 lixeiras de papelão 100% reciclável, sistema de compostagem e logística reversa para resíduos orgânicos e óleo vegetal. Toda a operação foi acompanhada por um agente ambiental, responsável por garantir o tratamento adequado dos resíduos e sua destinação à economia circular. Além disso, todas as emissões de carbono geradas durante a montagem, desmontagem e realização do evento foram devidamente quantificadas e compensadas.



O evento também recebeu o Selo de Reconhecimento do Ecad, que destaca iniciativas comprometidas com os direitos autorais na música, por meio do pagamento correto pela execução pública de obras musicais. A certificação reforça o compromisso com a valorização dos artistas e o respeito à legislação autoral vigente.



A dimensão social também esteve presente: os convidados foram incentivados a doar alimentos não perecíveis, posteriormente encaminhados à Associação Presbiteriana de Assistência Social – APAS, que atende famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.



Além disso, as lonas utilizadas nas comunicações do evento serão doadas para o projeto Mulheres do Salgueiro (@mulheresdosalgueiro), coletivo de mulheres que lutam pela garantia de direitos humanos. O material será transformado em bolsas e sacolas nas oficinas do projeto.



As marcas patrocinadoras promoveram ativações alinhadas ao tema, criando experiências de marca com foco em sustentabilidade e reforçando a importância do engajamento coletivo no setor.



Com realização da 22 MKT Eventos, o encontro demonstrou que é possível unir propósito e celebração, reforçando a relevância do mercado carioca e a responsabilidade que ele carrega na construção de um futuro mais sustentável.



Entre os parceiros deste ano estão: Eletromidia, TUPI, Record, Grupo Coruja, Exame, Globo, Kallas, Chicooh+, On Bus, Kwai, RBS, Webedia, Disney, Veja Rio, Helloo, Pluto TV, Rádio JB FM, Rádio O Dia FM, Editora Globo, Clear Channel e B&C.