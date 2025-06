Light envia eletricistas para treinamento em redes subterrâneas nos EUA

Profissionais fazem aperfeiçoamento com especialistas pela maior rede subterrânea do mundo, em Nova York

Publicado em 19/06/2025 às 14:41

Alterado em 19/06/2025 às 14:41

Light possui o quarto maior sistema reticulado do planeta Foto: reprodução

A Light dá mais um passo na busca por novas tecnologias para aprimorar, cada vez mais, os serviços prestados à sociedade. A empresa, que possui a maior rede subterrânea da América Latina, enviou eletricistas para Nova York, nos Estados Unidos, para um treinamento técnico especializado em equipamentos que contribuem para a segurança e eficiência operacional da rede. A Light possui o quarto maior sistema reticulado do planeta, sendo Nova York a dona da maior rede e referência no assunto.

“Queremos melhorar ainda mais o serviço prestado aos nossos clientes. Para o treinamento em Nova Iorque criamos uma agenda com foco em ampliar o domínio técnico sobre os equipamentos mais importantes da rede subterrânea reticulada. O objetivo é aprender e somar ao que já aplicamos em nosso dia a dia”, explica Leonardo Bersot, gerente de manutenção da rede subterrânea da Light.

Segundo Vanderlei da Silva Santos, eletricista da Light, essa experiência tem sido fundamental para ampliar seus conhecimentos na área. Ele destaca também a importância de multiplicar esse aprendizado para os novos colaboradores da concessionária, o que representa grande valor para a equipe. Para Vanderlei, a participação no treinamento vai além de uma realização pessoal, traduzindo-se em um sentimento de dever cumprido ao ver os resultados do próprio trabalho.

Outro eletricista que participa do curso, Wendel Munck ressalta que essa é uma grande oportunidade para aprender em um país com uma língua e tecnologia diferentes. Ele afirma que o treinamento tem ampliado sua visão profissional e permitido que ele traga novas soluções para o time. Wendel expressa gratidão à Light e aos gestores que confiaram nele, destacando a vontade de contribuir ainda mais com o conhecimento adquirido.