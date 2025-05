Stellantis celebra 1º milhão de carros da Citroen produzidos no Brasil

Basalt, Aircross e C3 são os modelos feitos em Porto Real, no Rio de Janeiro

Publicado em 19/05/2025 às 19:58

Alterado em 19/05/2025 às 19:58

O polo automotivo da italiana Stellantis em Porto Real, no Rio de Janeiro, comemorou o primeiro milhão de veículos produzidos da marca Citroen.

Atualmente, os modelos Basalt, Aircross e C3 são feitos na fábrica, mas nos últimos anos, diversos carros icônicos da Citroen têm sido produzidos em Porto Real, que receberá R$ 3 bilhões em investimentos entre 2025 e 2030. Com esse montante, o grupo automotivo ampliará a produção multimarcas e fortalecerá sua cadeia de suprimentos e tecnologia na região.

"Hoje comemoramos um importante marco na produção da Stellantis e da Citroën em nosso Polo Automotivo de Porto Real. Alcançar esse número reforça a importância estratégica da fábrica para a Stellantis na América do Sul e abre caminho para um futuro promissor", disse Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para América do Sul.

"Tivemos vários modelos icônicos produzidos nos últimos anos que nos trouxeram até aqui, com uma nova família de modelos reconhecidos por seu ótimo desempenho, tecnologia e acessibilidade, que sustentam o crescimento da Citroen na América do Sul", disse Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

No início deste ano, 300 novas contratações foram anunciadas para as instalações de Porto Real, e a Stellantis planeja elevar esse número em um futuro próximo. Essa expansão da Stellantis complementa o plano de investimentos da empresa para a fábrica, que com os R$ 3 bilhões investidos neste novo ciclo, somados aos já realizados no Polo Automotivo de Porto Real desde 2011, terá recebido mais de R$ 13 bilhões.

O valor foi destinado ao desenvolvimento de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento e à modernização das instalações, sistemas e equipamentos da unidade industrial. (com Ansa)