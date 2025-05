Odebrecht volta a usar logomarca para Engenharia e Construção

.

Publicado em 02/05/2025 às 14:23

Alterado em 02/05/2025 às 15:47

Depois de penar por doloroso SPA emagrecedor na operação Lava-Jato, que encolheu em mais de 50% o número de seus empregados para 18 mil funcionários, e ficour com o nome escondido nos informes do grupo, a Construtora Norberto Odebrecht (CNO), criada em 1944 como a principal empresa do Grupo Novonor (que também encolheu o número de empresas controladas), mudou a marca, nesta sexta-feira, 2 de maio, e passou a se chamar "Odebrecht - Engenharia & Construção".

A empresa considera que a mudança consolida “um ciclo de transformação em seus 80 anos de história”, após a recente homologação do seu plano de reestruturação financeira. A sigla “OEC”, até então central no logotipo, dá lugar ao nome”, que indica o seu segmento de atuação. Já a Novonor, “holding” de investimentos que, além da construtora, controla empresas dos setores imobiliário, concessões e petroquímica, mantém o nome e marca atuais.

Com mais de 30 contratos ativos em carteira, a Odebrecht Engenharia & Construção ainda é a maior construtora pesada do país, de acordo com o mais recente ranking publicado pela revista especializada O Empreiteiro. A empresa emprega mais de 18 mil pessoas em obras e escritórios distribuídos pelo Brasil, Peru, Angola e Estados Unidos. Só nos últimos cinco anos, entregou mais de 36 projetos em sete países – Brasil, Estados Unidos, Peru, Panamá, República Dominicana, Angola e Gana –, somando mais de US$ 16 bilhões em investimentos de clientes públicos e privados.

O nome Odebrecht sempre esteve presente nas marcas da construtora, inclusive na última peça lançada em 2019. Na nova identidade, ele retorna ao centro do logotipo com mais evidência. O símbolo gráfico também foi redesenhado: sai o quadrado de lados arqueados e sobrepostos e entra a letra “O” centralizada em três segmentos de linhas curvas, levemente espaçados entre si, mantendo as cores azul, verde claro e verde escuro. A proposta transmite o conceito de movimento contínuo e remete ao tripé “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”. Essa tríade dá nome à principal coletânea de livros escritos pelo fundador da empresa, Norberto Odebrecht, que sistematiza um conjunto de princípios, conceitos e valores que são a base da cultura corporativa da empresa.

A manutenção das cores no símbolo gráfico favorece uma transição orgânica de sua aplicação nas obras e escritórios. Já a sua reestilização resgata as origens, ao mesmo tempo em que se lança ao futuro, num momento de reaquecimento do mercado de infraestrutura.

De acordo com Rodrigo Vilar, Diretor de Comunicação e Marketing, a renovação da marca é apresentada num contexto de evolução natural após importantes movimentos implementados pela companhia nos últimos anos. “A mudança vem para evidenciar um novo momento, após um ciclo definidor de ações estruturantes e entregas de projetos que reposicionaram a empresa no mercado, mantendo-a como líder e referência em seu setor”, avalia.

As tríades fazem parte da cultura interna da empresa. Além do “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”, um dos ensinamentos presentes aborda a “disciplina, que gera o respeito e consolida a confiança”. Fala da relação entre pessoas de conhecimento que se unem em torno de objetivos comuns. Proporciona a convivência entre ao menos três gerações, com a transferência de conhecimento entre os mais experientes e mais jovens, construindo no presente com os ensinamentos do passado para moldar o futuro.

A nova marca nasce inspirada por estes conceitos e valores, simbolizando também o retorno do foco do Grupo Novonor à engenharia e construção, onde tudo começou. “O seu desenho foi inspirado no símbolo utilizado a partir da fundação da empresa e que a acompanhou durante décadas”, complementa Vilar.

A Odebrecht Engenharia & Construção

Com 80 anos de história, a Odebrecht Engenharia & Construção é responsável pela execução de mais de 3 mil obras em 38 países ao redor do mundo, a exemplo de usinas, metrôs, ferrovias, pontes, aeroportos e refinarias. Em 22 oportunidades teve obras premiadas com o Global Best Projects, concedido pela revista norte-americana ENR – Engineering News-Record, sendo considerada a mais relevante distinção da engenharia mundial.

Atualmente a Odebrecht Engenharia & Construção emprega cerca de 18 mil pessoas de diferentes nacionalidades em mais de 30 obras espalhadas por países das Américas e da África, dentre as quais o Rodoanel Norte, em São Paulo; a Ponte de Guaratuba e a PR-092, no Paraná; a BR-386 (ViaSul), no Rio Grande do Sul; o Reservatório de Marapicu e a Ligação Viária de Campo Grande, no Rio de Janeiro; as refinarias de Lobito e Cabinda, ambas em Angola; além de intervenções no porto e aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, entre outros projetos.