BB começa a comercializar energia elétrica e fecha primeiros contratos

Publicado em 26/04/2025 às 06:04

Alterado em 26/04/2025 às 08:09

Por Ludmylla Rocha - O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 25, o fechamento dos primeiros contratos como comercializador de energia elétrica. A instituição financeira já fechou três negócios nesta frente, que somam 8.349,12 megawatt-hora (MWh), e representam uma economia média de 15% aos clientes.

Ao Broadcast Energia, o BB informou que a entrada neste mercado considera movimentos recentes como a abertura do mercado para consumidores atendidos em alta tensão, em referência à autorização para que aqueles atendidos desta maneira pudessem escolher seus fornecedores de eletricidade a partir de janeiro de 2024.

A iniciativa fez com que o número de adesões de clientes a este ambiente de contratação superasse, no ano passado, mais de três vezes o de 2023 com o registro de 26.834 novas migrações ao segmento. Além disso, proposta enviada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) à Casa Civil prevê a abertura total deste mercado em 2028, num movimento bastante esperado pelo setor elétrico.

O banco informou, ainda, que a entrada neste ramo considera também "potenciais sinergias entre mercado de energia e o setor financeiro, que podem alavancar resultados e trazer maior eficiência tanto para o BB, quanto para os clientes".

Em relação aos contratos já fechados, disse que variam do período de compra mensal até quatro anos de duração.

Outras frentes de atuação

O Banco do Brasil atua também na comercialização das placas fotovoltaicas para clientes pessoa física e jurídica, no ambiente de geração distribuída. Além disso, já migrou mais de 1.200 de seus prédios, com a expectativa de alcançar 1.560 no primeiro semestre deste ano.

"Esses esforços resultaram em uma economia aproximada de R$ 50 milhões apenas em 2024. E vale destacar que 100% da energia utilizada hoje pelo BB vem de fontes renováveis”, afirmou o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron.

Ele avalia também que a entrada do banco como comercializador no mercado livre está ligada à frente de soluções sustentáveis da instituição. "Desse modo, reforçamos o compromisso em incentivar nossos públicos de relacionamento a migrar para uma economia mais justa, verde, diversa e inclusiva, com foco na sustentabilidade e na inovação", completa.