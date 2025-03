Light tem lucro líquido de R$ 1,6 bilhão em 2024

Resultado contempla os efeitos da reestruturação da dívida

Publicado em 28/03/2025 às 14:42

Alterado em 28/03/2025 às 15:03

O Grupo Light teve lucro líquido de R$ 1,6 bilhão em 2024, ante R$ 255 milhões registrados no mesmo intervalo de 2023.

“Estamos apresentando um balanço saudável que reflete as melhorias operacionais e financeiras da Companhia. Outro passo importante é que evoluímos de um parecer do auditor em 2023, com abstenção de opinião, para um parecer sem ressalvas”, disse Alexandre Nogueira, CEO da Light.

O resultado do quarto trimestre contempla os efeitos da reestruturação da dívida da Companhia, após a aprovação do plano de recuperação judicial por 99,6% dos credores presentes na assembleia em maio. O acordo representou uma redução de 50% da dívida líquida da distribuidora e também alongou os prazos de vencimento de 2,5 anos para 8 anos em média.

“A reestruturação financeira juntamente com o foco no caixa foram fundamentais para reduzir as pressões de curto prazo. Evoluímos bastante, mas temos muito trabalho pela frente”, afirmou o diretor financeiro da Light, Rodrigo Tostes. A Companhia encerrou dezembro com R$ 3,1 bilhões em caixa, uma alta de 47% comparada ao mesmo período do ano anterior.

A arrecadação aumentou 1,1 ponto percentual e ficou em 98,7% em 12 meses – o resultado foi beneficiado pelo crescimento da taxa de arrecadação no segmento varejo. A receita líquida da companhia subiu 4,7%, para R$ 15 bilhões em 2024.

O índice DEC, que mede a duração de eventuais interrupções de energia, ficou em 6,74 horas, ou 4,5% inferior ao limite regulatório. Essa foi a melhor performance da série histórica para o 4º trimestre. O FEC, que mede a frequência de interrupções, foi de 3,04x; ou 36% abaixo do previsto pela regulação.

“Os avanços financeiros e operacionais da Light em 2024 foram muito relevantes, mas são dois dos três pilares que garantirão a recuperação da Companhia. O terceiro alicerce é o aspecto econômico e regulatório, que esperamos endereçar neste ano, com a renovação da concessão”, disse Alexandre Nogueira.

A Light encaminhou nessa quinta (27) ao Ministério de Minas e Energia e à Aneel ofício confirmando seu desejo de renovar a concessão, que compreende cerca de 12 milhões de clientes em 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Para Nogueira, os novos contratos de renovação trarão diretrizes para os níveis de perda em áreas nas quais a companhia não consegue atuar, uma demanda necessária para a Companhia para endereçar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão.

"Em 2025, a Light está comemorando 120 anos e, com o pedido de renovação, reforça seu compromisso de prestação de um serviço de qualidade para a população do Rio. Mais do que uma empresa centenária, a Light é energia que impulsiona o desenvolvimento do Rio e impacta milhares de vidas", diz o release enviado à imprensa.