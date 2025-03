Heineken é eleita a 'cerveja mais amada' da região metropolitana do Rio

Publicado em 10/03/2025 às 14:57

Alterado em 10/03/2025 às 14:57

A Heineken, reconhecida pelos consumidores como a marca 'de melhor qualidade do mercado cervejeiro', de acordo com a Kantar Insights do Brasil, 'e a mais sustentável' da categoria pelos consumidores, foi eleita a cerveja mais amada na região metropolitana do Rio de Janeiro. A informação vem de um estudo nacional realizado pela mesma Kantar, consultoria multinacional especializada em comportamento do consumidor. A pesquisa, que abrangeu homens e mulheres de 18 a 65 anos das classes sociais ABC e consumidores de cerveja, reforça a preferência dos cariocas pela marca.

Condutora da pesquisa, a Kantar é referência global em dados, insights e consultoria de mercado, com presença em mais de 90 países. Com uma metodologia que explora profundamente os hábitos de consumo e as tendências de mercado, a empresa fornece informações estratégicas que ajudam a Heineken a fortalecer sua conexão com o público.

A relação entre a marca e os consumidores da região é consolidada por sua forte presença em eventos icônicos da cidade. A Heineken esteve presente em eventos marcantes, como o icônico show da Madonna em Copacabana, o Rock in Rio 2024 e o festival Queremos! A marca também promoveu uma ação especial no Parque Bondinho Pão de Açúcar, unindo experiência e sustentabilidade.

O grupo no Brasil

O Grupo Heineken chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo Femsa e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A ("Brasil Kirin"), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, duas microcervejarias e também já iniciou a obra da sua 15ª cervejaria em Passos (MG). No Brasil, o portfólio de bebidas do Grupo Heineken é composto por Heineken, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Amstel, Amstel Ultra, Devassa, Devassa Tropicaê, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes. O portfólio de não alcoólicos inclui Heineken 0.0, Clash'D, FYS, Itubaína, Viva Schin, Skinka e Água Schin. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da Heineken NV, maior cervejaria da Europa.