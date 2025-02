CEO da Prada desconversa sobre possível aquisição da Versace

Rumores movimentaram bastidores do desfile da marca italiana

Publicado em 27/02/2025 às 12:47

Alterado em 27/02/2025 às 12:47

O CEO da Prada, Andrea Guerra, desconversou nesta quinta-feira (27) sobre os rumores da possível compra da marca italiana Versace, que pertence atualmente à Capri Holdings Limited.

Em uma entrevista à agência de notícias Ansa, o dirigente afirmou que o grupo de luxo está totalmente concentrado no desfile da Semana de Moda de Milão, na Itália, e usou o bom humor para falar sobre o tema.

"Estamos focados no desfile e não temos nada a dizer.

Seria maravilhoso anunciar que a Lazio ganhou o Scudetto", comentou Guerra em tom de brincadeira, negando os rumores que surgiram nos últimos dias.

Como já era previsto, os boatos sobre a possível aquisição da Versace movimentaram os bastidores do desfile da Prada na capital da região da Lombardia, que teve como foco a feminilidade na atualidade.

A estilista Miuccia Prada, designer-chefe da marca que carrega seu sobrenome, avaliou que a Versace "está na mesa de todos" ao responder uma pergunta sobre os rumores.

O jornal econômico francês Les Echos informou nesta semana que as negociações do grupo italiano para comprar a Versace estariam em um estágio "avançado".

Além disso, cogitou que as tratativas poderiam ser concluídas com sucesso em apenas algumas semanas.

A Capri Holdings comprou a marca milanesa em 2018 por 2,1 bilhões de euros e manteve Donatella Versace, irmã do fundador Gianni, como diretora artística. No entanto, a grife foi duramente afetada pela desaceleração global do mercado de luxo. (com Ansa)