Grupo Armani anuncia abertura de 1º restaurante na China

Local fica em shopping em Pequim e pode receber 150 clientes

Publicado em 09/02/2025 às 08:34

O grupo italiano Armani anunciou a abertura de seu primeiro restaurante na China, o Armani/Caffè.

O estabelecimento foi inaugurado no China World Shopping Mall, em Pequim, que já abriga uma loja da grife.

O design do espaço, feito pelo fundador da marca, Giorgio Armani, com seu time de arquitetos, foi pensado para receber 110 pessoas em seus dois salões internas e 40 clientes no terraço externo, distribuídos em 350 metros quadrados.



O grupo explicou que a arquitetura do restaurante traz um design contemporâneo com toque retrô, através de mobílias com linhas suaves e papéis de parede azuis-claros e dourados, que ganham destaque com motivos de palmeiras.



Já o piso com bordas em metal champanhe e as grandes paredes formadas por espelhos em bronze e metal dourado evocam ambientes elegantes dos anos 1930 e 1940, completados por luminárias e móveis da coleção Armani/Casa.



O cardápio é italiano com influências internacionais, tendo como base matérias-primas de alta qualidade e apresentação elegante dos pratos. (com Ansa)