Dona do Prezunic expande na Argentina após adquirir operação dos supermercados Makro e Basualdo

Publicado em 03/02/2025 às 10:30

Alterado em 03/02/2025 às 10:30

A holding Cencosud S.A., por meio de suas subsidiárias argentinas, assinou na sexta-feira (31) um acordo para a aquisição de 100% das empresas Makro S.A. e Roberto Basualdo S.A.

O acordo firmado com a Unicenter S.A. contempla um valor de compra de US$ 122,5 milhões que poderá ser ajustado de acordo com o caixa líquido da dívida, capital de giro e demais condições estabelecidas no contrato. A aquisição será feita integralmente com recursos próprios.

As companhias têm uma história de mais de 35 anos na Argentina e operam no formato de vendas no atacado – conhecido como Cash & Carry – por meio de 28 lojas, a maioria de sua propriedade. Makro e Basualdo têm excelentes localizações, com presença em 12 cidades e 10 províncias da Argentina, incluindo Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Além disso, Makro mantém um portfólio de marcas próprias com alto nível de fidelização de clientes que fazem parte de sua proposta de valor.

Em virtude desta aquisição, a Cencosud, por meio dessas novas subsidiárias, fortalecerá sua presença no mercado argentino ao entrar no segmento atacadista, gerando também sinergias com suas operações atuais.

Sobre esta operação, Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud, afirmou que "estamos muito felizes com esta oportunidade de crescimento na Argentina, mercado onde estamos presentes há mais de 40 anos com nossos supermercados, shopping centers, lojas de melhoramentos do lar e Serviços Financeiros. Makro possui excelentes localizações próprias, complementares às nossas, sendo a nossa entrada no formato Cash & Carry, que já operamos no Brasil através do GIGA. Vemos oportunidades atraentes para sinergias e fortalecimento de nossa operação no país."

O grupo

Cencosud é um dos maiores varejistas na América. Possui operações na Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Estados Unidos – além de um escritório comercial na China e um Hub Tecnológico e Digital no Uruguai –, onde desenvolve diariamente uma estratégia multiformato de sucesso que hoje emprega mais de 110 mil colaboradores. Sua operação abrange diversas linhas de negócio como supermercados, melhoramento do lar, lojas de departamento, shopping centers e serviços financeiros.

Adicionalmente, desenvolve outras linhas de negócio que complementam sua operação central como Cencosud Media, Cencosud Ventures e CencoPay.