Nubank passa o Itaú e vira 3º maior banco do Brasil em número de clientes

Bandeira com a logomarca Nubank no prédio da Bolsa de Nova York reprodução/Facebook

Ao anunciar no México nesta quarta-feira, 22, que já tem 10 milhões de clientes, o Nubank ultrapassou o Itaú em número de clientes no Brasil. Com isso, se tornou o terceiro maior banco do país em número de correntistas, com 100,8 milhões. O Itaú tem 98,5 milhões, de acordo com dados do Banco Central desta quinta-feira 23.

O novo dado do número de clientes, que se refere ao quarto trimestre de 2024, foi possível porque o BC divulgou na tarde de hoje o ranking de reclamações dos bancos, com os dados de números de clientes. Os bancos tinham divulgado informações só até setembro do ano passado. Os dados do quarto trimestre começam a ser revelados no início de fevereiro, com o Santander dando a largada dia 5.

O banco com mais clientes no Brasil é a Caixa Econômica Federal, com 154,2 milhões. Em seguida aparece o Bradesco, com 109 milhões. O Itaú é o quarto e o Banco do Brasil ocupa a quinta posição, com 78 milhões.

No ranking de reclamação, que divide as instituições financeiras por porte, o Nubank acabou ficando em último lugar nas 15 maiores em reclamação. PagBank, Inter e C6 ocuparam, nesta ordem, os três primeiros lugares em lideres de queixas dos clientes.

Os dados de números de clientes do BC costuma às vezes ser diferentes dos números dos próprios bancos, que têm critérios distintos para classificar o que é cliente do grupo em número total e o que é um cliente ativo, por exemplo, que depende de quantas transações faz por mês.