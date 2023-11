Lucro da TIM Brasil cresce mais de 50% no 3º trimestre

A TIM Brasil fechou o terceiro trimestre de 2023 com crescimento de 53% no lucro líquido normalizado na comparação com o mesmo período do ano passado, com resultado positivo de R$ 724 milhões.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado aumentou 11,6%, atingindo R$ 3 bilhões, com margem de 49,7% (+1,7 ponto sobre 2022), enquanto a receita líquida normalizada avançou 7,9%, para R$ 6,1 bilhões, com alta de 7,7% no faturamento com serviços móveis, para R$ 5,6 bilhões.

A receita média por usuário (Arpu) nos serviços móveis chegou ao recorde de R$ 30,2, evolução de 21,1% em relação ao terceiro trimestre de 2022, nível mais alto no setor.

"Este foi um trimestre mais uma vez marcado por um desempenho sólido nas frentes financeiras, operacional e comercial", disse a administração da TIM Brasil.

"No lado financeiro, registramos avanços robustos no Ebitda e no lucro líquido, assim como uma forte geração de caixa operacional. Em termos de infraestrutura, a TIM segue seu patamar de liderança na cobertura móvel, com reconhecimento de importantes veículos especializados. E na frente comercial, continuamos nossa trajetória de inovação", acrescentou a operadora.

Considerando os nove primeiros meses de 2023, a receita avançou 12,1%, para R$ 17,6 bilhões, na comparação com igual período do ano passado, enquanto o Ebitda e o lucro cresceram 16,8%, para R$ 8,5 bilhões, e 49,3%, para R$ 1,8 bilhão, respectivamente.

A TIM Brasil também atualizou seu Plano Estratégico para o triênio 2023-2025, após um "trimestre de evolução significativa de seus resultados financeiros e da solução das disputas com a Oi".

Agora a empresa prevê pagar um montante superior a R$ 2,9 bilhões em dividendos para os acionistas neste ano, um crescimento de R$ 600 milhões em relação à estimativa original. (com Ansa)