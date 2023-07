Nubank, Mercado Pago, Picpay e Will Bank confirmaram adesão ao Desenrola

Matheus Piovesana - A Zetta, associação que reúne bancos digitais e fintechs, avalia de forma positiva a execução do Desenrola, programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal. A entidade afirma que Nubank, Mercado Pago, PicPay e Will Bank já confirmaram adesão ao programa.

"A Zetta, associação de empresas de serviços financeiros digitais, avalia positivamente a criação e a execução do programa Desenrola Brasil, que vai auxiliar milhões de brasileiros a renegociarem dívidas bancárias e retirar seus nomes dos cadastros de inadimplência", disse a associação em nota.

Segundo a Zetta, o programa pode colocar "milhões de famílias" de volta no mundo do consumo ao retirar os nomes de cadastros restritivos de crédito, impulsionando a economia do País.

"As empresas de serviços financeiros digitais têm agilidade e robustez para participar do programa e dar sua contribuição para desenrolar a vida financeira de muitos dos seus milhões de clientes", diz a Zetta.

Na atual fase do Desenrola, os bancos podem limpar os nomes de clientes que tenham dívidas de até R$ 100 nas instituições, o que não perdoa as dívidas, mas permite que os clientes voltem a contrair empréstimos. Além disso, podem renegociar dívidas de clientes que tenham renda mensal de até R$ 20.000.