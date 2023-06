Cencosud investe R$ 27 milhões em duas novas lojas do Prezunic no Rio

Com investimento de R$ 27 milhões, o Grupo Cencosud Brasil inaugura, neste mês, duas lojas da rede de supermercados Prezunic no Rio de Janeiro, ampliando para 33 o número de unidades da bandeira no Estado, com presença na capital e municípios da Baixada Fluminense e Região Metropolitana.

Com uma série de inovações em serviços, tecnologia e sustentabilidade, a unidade Laranjeiras, na Zona Sul carioca, abre as portas nessa terça-feira (20), às 10h. Ainda neste mês, a Tijuca, na Zona Norte, também recebe uma loja do Prezunic.

Segundo empreendimento do Prezunic na Zona Sul do Rio, a unidade Laranjeiras tem mais de 2 mil m² de área total e 105 vagas disponíveis de estacionamento, que será 100% operado por manobristas (valet), sem custo adicional para clientes que fizerem compras na loja.

“Estamos inaugurando duas novas lojas em uma semana, o que confirma a relevância do mercado carioca para a nossa companhia e nosso interesse em investir no crescimento orgânico no Rio de Janeiro. Acreditamos que o Rio oferece muitas oportunidades e queremos conhecer cada vez melhor o nosso cliente, reforçando a nossa proposta de valor por meio da qualidade em tudo que fazemos e dos serviços que oferecemos em todas as nossas unidades”, comenta Sebastián Los, presidente da Cencosud no Brasil.

Outra novidade do Prezunic Laranjeiras é um bar temático no estilo choperia, montado na área externa da loja, com mesas e cadeiras à disposição dos clientes. O ambiente conta com decoração especial e produtos para consumo imediato. Um cardápio exclusivo oferece petiscos, tira-gostos, bebidas e um serviço de café da manhã, com cafés especiais e produtos selecionados da Padaria Prezunic, que foi preparada para ser a melhor de todo o bairro. Um PDV portátil - outra novidade da loja - ficará disponível para ações em diversos pontos do empreendimento.

Pagamento via reconhecimento facial

Uma das inovações tecnológicas da nova unidade do Prezunic é a implementação do sistema de pagamento via reconhecimento facial, o que aumenta a segurança dos clientes e amplia as possibilidades de finalização da compra. Para utilizar o serviço, os clientes devem baixar o aplicativo payface e realizar o cadastro, obedecendo aos procedimentos de segurança digital. Feito isso, ao realizar o checkout, basta avisar ao caixa que irá pagar via reconhecimento facial, aproximar o rosto do equipamento e confirmar o valor. A modalidade dispensa o uso de dinheiro, cartão ou celular.

Produtos exclusivos

A unidade Prezunic Laranjeiras terá mais de 5 mil itens à venda em diversos setores. O Açougue, além das carnes tradicionais, também vai oferecer cortes especiais e uma linha premium importada da Argentina.

Das fachadas às áreas internas, todos os setores ganharam comunicação visual e mobiliário moderno e funcional, facilitando a visualização dos produtos e o acesso aos itens.

Com a chegada da unidade Laranjeiras, os moradores do bairro também se beneficiam do e-commerce com entrega para toda a região, com opção de agendamento de horário por meio site ou do App Prezunic, disponível na App Store e no Google Play.

Empregos e liderança feminina

Ao todo, as duas novas unidades do Prezunic geraram 140 novos empregos diretos. Todas as equipes dos diversos setores receberam treinamentos especiais. A rede também realizou dezenas de promoções internas de colaboradores, por meio do programa Faça Acontecer, do Grupo Cencosud, voltado ao desenvolvimento e preparação de líderes. Resultado de uma política de valorização de lideranças femininas, as lojas de Laranjeiras e Tijuca serão comandadas por mulheres e contarão com gerenciadoras em diversos setores.

Sustentabilidade

A sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente também estão inseridas na operação das novas lojas. Todo o plástico e papelão utilizados serão devidamente reciclados. O óleo de cozinha consumido internamente será integralmente coletado e destinado à indústria de reaproveitamento. Com iluminação 100% em LED, haverá controle inteligente do consumo de energia elétrica e a utilização de equipamentos modernos de refrigeração, que promovem economia e evitam o desperdício.

“A abertura de mais duas lojas é uma realização para todo o nosso time e reafirma nosso compromisso com os clientes no Rio de Janeiro. Queremos entregar o melhor serviço, modernizar a marca e ampliar nossa presença na cidade. Estamos muito felizes com mais esse passo e temos certeza de que nossos clientes ficarão plenamente satisfeitos com o que preparamos para as novas unidades”, afirma Gerson Estevam, Diretor Geral do Prezunic & Spid.

Sobre o Prezunic

Fundado em 2001, o Prezunic é uma rede varejista que opera no Estado do Rio de Janeiro, com 31 lojas, além de um Centro de Distribuição. Em 2012, integrou-se à Cencosud, um dos maiores e mais prestigiados varejistas nas Américas, com operações na Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai e Estados Unidos, além de um escritório comercial na China, onde desenvolve diariamente uma estratégia multiformato de sucesso que hoje emprega mais de 122.000 colaboradores. Sua operação abrange diversas linhas de negócio, como Supermercados, Melhoramento do Lar/ Home Center, Lojas de Departamento, Shopping Centers e Serviços Financeiros. Adicionalmente, desenvolve outras linhas de negócio que complementam sua operação central, como Cencosud Media e Cencosud Ventures. Todas se destacam por sua qualidade, excelente nível de serviço e satisfação do cliente.

A Cencosud opera no Brasil desde 2007 por meio das marcas Prezunic, Spid, Bretas, GBarbosa, Perini, Mercantil Atacado, Giga Atacado e do Cartão Cencosud, negócio de Serviços Financeiros no país. Com mais de 370 lojas e cerca de 20 mil colaboradores, o grupo está presente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, onde também possui um escritório administrativo. (com Assessoria de Imprensa)