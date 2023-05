Santander confirma que não irá renovar patrocínio da LaLiga

Após o episódio de racismo contra o jogador do Real Madrid Vinícius Junior, o Santander confirmou ao movimento sindical bancário do Brasil, na tarde desta terça-feira 23, que não renovará o patrocínio para a próxima temporada da LaLiga, a primeira divisão de futebol profissional entre clubes da Espanha.

“Esperamos que essa postura estimule outros patrocinadores a rever também os seus patrocínios à LaLiga. É preciso muita pressão e atingir as fontes de financiamentos de quaisquer instituições que se omitam ou permitam o racismo”, afirma Lucimara Malaquias, coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados do Santander e diretora executiva do Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região.

Segundo o diretor de marketing do Santander Brasil, Igor Pulga, a não renovação do patrocínio foi tomada pelo banco espanhol diante da pressão nacional e internacional contra os atos de racismo que vitimaram no domingo 21 o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Junior, e contra a falta de medidas concretas da LaLiga a fim de coibir atitudes discriminatórias de torcedores espanhóis. A informação foi divulgada no jornal A Tarde.

Na segunda-feira 22, o movimento sindical bancário questionou o banco sobre seu patrocínio ao campeonato espanhol após os episódios de racismo, por meio de uma carta de repúdio condenando a omissão do Santander diante do fato ocorrido no domingo.

“Avaliamos como positiva a decisão de cancelar o patrocínio da LaLiga, mas é importante que o banco siga se posicionando contrariamente a todas as formas de discriminação e de preconceitos, dentro e fora do banco, e intensifique a promoção da responsabilidade social e o seu papel como agente multiplicador nesta luta", diz Lucimara Malaquias, coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados do Santander e diretora executiva do Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região.

(com informações do Sindicato dos Bancários)