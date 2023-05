Mãe e filho celebram juntos o crescimento profissional em rede de supermercados

Júlio César Junior tinha 19 anos quando sua mãe, a então dona de casa Adriana Fernandes, começou a trabalhar como atendente de caixa na rede de supermercados Prezunic, no Rio. Naquela época, ele pensava seguir a carreira militar, e ela visava um emprego, já que as tortas e bolos que confeccionava para fora não geravam uma renda estável.

Nove anos depois, Adriana é gerenciadora, responsável por liderar o time de padaria e confeitaria do Prezunic, e Júlio é analista de pricing na mesma rede de supermercados. Coincidência? Não. Há uma boa história por trás disso.

A decisão de Júlio César por não mais seguir a carreira militar, e também não continuar no ramo de manutenção de piscinas - atividade que chegou a exercer após servir ao Exército - tem a ver, diretamente, com a trajetória de sua mãe no Prezunic.

Pouco depois de seu início como atendente de caixa, as habilidades de Adriana foram “descobertas” pelos colegas de loja, e ela foi convidada a fazer uma seleção para auxiliar de confeiteira no Prezunic. Aprovada, continuou trabalhando, se aperfeiçoando e foi galgando posições, chegando a confeiteira e, posteriormente, gerenciadora do setor. Hoje, a mãe do Júlio César lidera a padaria da Loja Formadora da rede, na Barra da Tijuca.

Observando a trajetória profissional da mãe e a ouvindo falar das oportunidades oferecidas pela empresa, Júlio César decidiu, então, também investir no crescimento profissional e candidatou-se a uma vaga no Prezunic. Aprovado na seleção para fiscal de Prevenção de Perdas, aproveitou as oportunidades de carreira e, em cinco anos, conquistou o cargo de analista de pricing da rede.

“Posso dizer que o Prezunic mudou a vida da nossa família”, observa Adriana. “Olho para o meu filho e me orgulho da trajetória que ele vem seguindo, aproveitando as oportunidades que a empresa oferece, assim como eu fiz e continuo fazendo”.

Por outro lado, Júlio reconhece o exemplo da mãe como fator decisivo em sua escolha profissional.

“Por meio dela, percebi que o Prezunic oferece oportunidades de crescimento para quem se mostra interessado em avançar. Por isso, deixei um trabalho que não me parecia muito promissor, para iniciar uma trajetória de crescimento aqui na empresa. Vejo que fiz a escolha certa. Sou grato à minha mãe, primeiro, pela minha vida e, segundo, por seu exemplo”, afirma Júlio.

O Prezunic mantém diversos programas que visam promover o aperfeiçoamento profissional e oferecer oportunidades de carreira a seu time de colaboradores, como o Faça Acontecer, voltado para a preparação de líderes.

Adriana Fernandes, agora, se prepara para mais uma fase de sua carreira. Recentemente, foi aprovada na dinâmica para gerente de perecíveis, e aguarda o momento de assumir o novo cargo no Prezunic.

Sobre o Prezunic

Fundado em 2001, o Prezunic é uma rede varejista que opera no Estado do Rio de Janeiro, com 31 lojas, além de um Centro de Distribuição. Em 2012, integrou-se à Cencosud, um dos maiores varejistas nas Américas.

A Cencosud opera no Brasil desde 2007 por meio das marcas Prezunic, Spid, Bretas, GBarbosa, Perini, Mercantil Atacado, Giga Atacado e do Cartão Cencosud, negócio de Serviços Financeiros.