Prezunic faz 21 anos e lança Nic, influenciadora digital 100% carioca

Ela é acolhedora, moderna, empoderada, enérgica, descomplicada e carioquíssima. A partir deste mês, quando o Prezunic celebra 21 anos, a rede de supermercados carioca do Grupo Cencosud lança sua própria influenciadora digital, Nic, que passa a atuar em todos os canais de comunicação da bandeira.

Nic é a primeira influenciadora digital 100% carioca do setor de supermercados. Com foco no relacionamento com os clientes, ela será porta-voz das ferramentas e canais do Prezunic, ainda fortalecendo princípios e valores da bandeira. Por meio de mecanismos de Inteligência Artificial, Nic vai entender as demandas dos consumidores e oferecer atendimentos cada vez mais personalizados.

Com a campanha “Na loja ou no clique, Aniversário Prezunic”, a bandeira preparou uma série de ações para celebrar seus 21 anos. Além de promoções nas lojas físicas, clientes do e-commerce serão contemplados todas as semanas com promoções especiais, incluindo fretes grátis, ofertas relâmpagos, cupons de desconto progressivo e até itens a R$ 1.

Prêmios

Clientes Clube Prezunic irão concorrer a R$ 170 mil em vales-compras - nos valores de R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Cada R$ 200 em compras dá direito a uma cartela digital no aplicativo para concorrer aos prêmios. No caso de pagamento via PIX, é oferecida uma chance extra. As premiações serão diárias em todas as lojas e também no e-commerce.

Para ser Cliente Clube, é preciso baixar o App Prezunic - disponível no Google Play e App Store - e realizar o cadastro, informando o CPF no caixa, no momento do checkout.

Haverá, ainda, shows exclusivos e outras ações nas unidades do Prezunic, incluindo cabines de karaokê onde os clientes poderão interpretar o jingle da campanha, uma versão especial da canção Caraca, Muleke, sucesso na voz do cantor Thiaguinho.

Fundado em 2001, o Prezunic é uma rede varejista que opera no Estado do Rio de Janeiro, com 31 lojas, além de um Centro de Distribuição. Em 2012, integrou-se à Cencosud, um dos maiores varejistas nas Américas, com operações na Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai e Estados Unidos, além de um escritório comercial na China.

A Cencosud opera no Brasil desde 2007 por meio das marcas Prezunic, Spid, Bretas, GBarbosa, Perini, Mercantil Atacado, Giga Atacado e do Cartão Cencosud, negócio de Serviços Financeiros no país.