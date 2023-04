O que são programas de fidelidade

Quando alguém é acostumado a comprar sempre em um mesmo site ou loja, é comum que esse consumidor passe a receber benefícios. Com um programa de fidelidade, tanto o cliente quanto a loja conseguem vantagens melhores. Promoções, benefícios exclusivos, suporte especial e brindes são algumas vantagens de ter um programa desse.



Como os programas de fidelidade funcionam

Os programas de fidelidade recompensam na maioria das vezes os clientes que são mais participativos e, geralmente incluem níveis ou etapas que servem para definir a porcentagem de vantagens que cada um conquistou.



As inscrições se dão pelos próprios sites, aplicativos ou lojas físicas e as recompensas são de vários tipos. Cada lugar tem um tipo de vantagem, mas em geral, o usuário conta com um percurso até se tornar VIP, tendo um tratamento especial. Para quem está acostumado a repetir compras ou jogos em um mesmo local, é bom estar atento aos programas de fidelidade.



Como saber se um programa de fidelidade é vantajoso?

Como dito antes, se você compra em algum local recorrentemente, esse é o primeiro sinal que pode ser bom no seu caso. Outra forma de verificar se o programa desejado é vantajoso é analisar suas ofertas e comparar com as condições que você tem hoje. Vale a pena também conferir a opinião de outros usuários do mesmo site, bem como perceber a quantidade de esforço necessária para atingir boas condições e os próximos níveis do plano.



Programas de fidelidade para ficar de olho

Existem programas de fidelidade para vários segmentos. Alguns dos mais famosos e comuns são de restaurantes, linhas aéreas, lojas e também de jogos. Por exemplo, ao acessar aplicativos como ifood, é possível ver que algumas lojas contam com programas de fidelidade para aqueles consumidores que repetem compras no estabelecimento, podendo oferecer benefícios como entrega grátis e cupons de desconto.



Já nas linhas aéreas, existem as famosas milhas e as trocas por pontos, que vão se acumulando na medida em que o usuário viaja mais. Nos cafés, açaís e outras lojas não é diferente, todos buscam que o cliente esteja cada vez mais perto da empresa. Alguns oferecem descontos para clientes antigos e até mesmo cupons para incentivar novas compras, já que aos poucos o consumidor vai se sentindo cada vez mais perto do lugar.



O Burger King, por exemplo, lançou o Clube BK, um aplicativo que fez sucesso por oferecer 1 ponto a cada 1 real, devolvendo ao cliente mais fiel descontos e vantagens exclusivas. O Starbucks também tem seu programa, criando níveis em "estrelas" e prometendo vantagens como bebidas, comidas e brindes de aniversário.



Já nos jogos, existem diferentes programas de pontos ou de fidelidade, como o PlatinVIP do Platincasino Brasil para quem quer aproveitar os beneficios de ser VIP. Em geral, a ideia dos programas de fidelidade de jogos de cassinos é premiar alguns usuários que estão sempre utilizando as plataformas.



Conclusão

Programas de fidelidade são vantagens enormes para clientes que querem, como o próprio nome diz, se tornar fiéis a alguma experiência específica. É uma forma de premiar o consumidor, que decide investir, e a companhia, que consegue oferecer vantagens de uma maneira mais fácil.



Em viagens, restaurantes e jogos é fácil encontrar programas de fidelidade. Basta analisar bem e fazer boas comparações para decidir qual escolher.