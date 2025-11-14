PROVA AMB, AMRIGS, ACM E AMMS 01/2025

EXTRATO DO EDITAL Nº 11/2025 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

Publicado em 14/11/2025 às 00:01

A Associação Médica Brasileira, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Associação

Catarinense de Medicina e a Associação Médica de Mato Grosso do Sul, no uso de suas

atribuições legais, tornam de conhecimento público, por este Extrato, a data de realização das Provas Teórico-Objetivas, que ocorrerão nas cidades Cacoal/RO, Campo Grande/MS, Caxias do Sul/RS, Chapecó/SC, Criciúma/SC, Florianópolis/SC, Joinville/SC, Lages/SC, Passo Fundo/RS, Pelotas/RS, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Santa Cruz do Sul/RS, Santa Maria/RS, Três Rios/RJ e Volta Redonda/RJ, no dia 23/11/2025, DOMINGO, no turno manhã.



O horário de realização das provas está informado, na íntegra, no Edital Nº 11/2025,

disponibilizado nos sites da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, www.amrigs.org.br;

www.acm.org.br e www.amms.com.br.



O candidato deverá consultar seu local de prova, bem como o número da sala, pelo site

www.fundatec.org.br, através do link “Consulta da Data, Hora e Local da Prova Teórico-Objetiva”.



Porto Alegre, 14 de novembro de 2025.



Dr. Antonio Carlos Weston

Coordenador da Prova