Padrões institucionais de custódia: como as corretoras de nível 1 protegem os ativos dos clientes

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Publicado em 22/10/2026 às 16:46

Os grandes investidores estão adotando uma abordagem cautelosa. Fundos, empresas e pessoas físicas com alto patrimônio líquido não investem seus ativos em qualquer lugar sem primeiro garantir que estejam protegidos. Ao longo dos anos, as principais corretoras de criptomoedas desenvolveram práticas de custódia que podem ajudar a responder a essa questão. Algumas dessas práticas são agora consideradas padrões informais do setor. Saiba mais a seguir.



O que a custódia pode significar para ativos em criptomoedas

Para simplificar ao máximo, custódia significa quem detém as chaves. Qualquer pessoa que decida comprar Bitcoin em uma corretora geralmente confia as moedas aos cuidados da plataforma. A corretora então gerencia as chaves privadas, e o usuário mantém o direito sobre esses ativos. Esse arranjo é, na verdade, conveniente. Ainda assim, requer um certo grau de confiança. É por isso que os padrões de custódia são tão importantes para clientes institucionais.



Principais camadas de segurança envolvidas em grandes corretoras

Como é lógico supor, as plataformas de Nível 1 normalmente combinam várias medidas de segurança. A configuração exata varia de empresa para empresa. No entanto, os seguintes níveis são comuns:



Armazenamento a frio. A maioria dos fundos dos clientes é armazenada offline e, portanto, protegida contra ataques pela Internet.



Carteiras com assinaturas múltiplas. A transferência de fundos pode exigir autorização de várias chaves, não apenas uma.



Limites das carteiras quentes. Apenas uma pequena proporção dos ativos permanece online para saques diários.



Controles de acesso. As autorizações da equipe podem ser divididas de modo que nenhum funcionário sozinho possa movimentar grandes somas.



Medidas de proteção contra saques. Listas de endereços autorizados e etapas adicionais de verificação podem atrasar transferências suspeitas.



Ainda assim, nenhuma medida de segurança isolada pode eliminar completamente o risco. No entanto, quando combinadas, elas podem tornar o roubo consideravelmente mais difícil.



Segregação e transparência

A segurança inclui proteção contra roubo. A custódia também abrange a forma como uma empresa lida com os fundos dos clientes. Muitas instituições atribuem grande importância às contas segregadas, nas quais os ativos dos clientes são mantidos separados dos fundos próprios da corretora. Essa medida pode proteger os usuários caso a empresa enfrente dificuldades financeiras.



Outra medida de segurança é a verificação das reservas. Uma corretora publica evidências para comprovar que detém os ativos que deve aos seus clientes. Pode ser útil para os leitores verificarem como cada plataforma explica sua abordagem. Por exemplo, corretoras como a WhiteBIT publicam informações sobre suas medidas de segurança, para que os clientes possam se sentir protegidos.



Auditorias, Conformidade e Seguro

Avaliações independentes proporcionam um nível adicional de supervisão. Auditorias de segurança, testes de penetração e certificações como SOC 2 e ISO 27001 podem demonstrar que uma empresa segue medidas de controle padronizadas. As regulamentações de licenciamento em algumas regiões exigem que as empresas cumpram normas de capital, prestação de contas e risco. No caso dos seguros, a situação é menos clara. Alguns custodiantes possuem cobertura de seguro, mas as apólices frequentemente contêm limites de cobertura e exclusões. As instituições devem, portanto, ler as letras miúdas e verificar o que está realmente coberto.



Isenção de responsabilidade: Esses dados devem servir apenas para fins informativos. Não se trata de uma solicitação para negociar ou investir.