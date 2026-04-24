Entendendo a relação entre inflação vs. taxas de juros e volatilidade e o seu impacto nos investimentos modernos

Publicado em 24/04/2026 às 09:16

Alterado em 24/04/2026 às 10:44

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Em um mundo tão profundamente globalizado (e politicamente turbulento), investir exige não apenas muita coragem, mas também muito conhecimento. Isso porque alterações em políticas monetárias e cambiais em mercados como Estados Unidos e União Europeia possuem um efeito cascata ao redor do globo.

Embora o “economês” afaste muita gente do ramo, colocar a mão no bolso sem entender seus conceitos básicos pode ser bem pouco diferente de rodar uma roleta. Ou seja, antes de começar a investir, é fundamental compreender como esses conceitos se relacionam. Nesse contexto, os conceitos de volatilidade, inflação e taxa de juros são de especial interesse.

Veja como eles se influenciam mutuamente e o que isso quer dizer para quem investe no mercado financeiro hoje em dia.

Definindo os termos

É bastante comum ver as palavras “inflação” e “juros” aparecendo juntas no noticiário, embora sua correlação, quase sempre, fique mal explicada. Embora plataformas como Exness dediquem-se a conscientizar o público sobre questões como inflación vs. tasas de interés y volatilidad, essas questões costumam passar ao largo do público em geral.

Primeiramente, é importante lembrar que não existe apenas um tipo de inflação, ainda que todos eles levem ao aumento generalizado de preços e desvalorização da moeda. Pode acontecer quando a oferta não consegue acompanhar a demanda por produtos e serviços. Ela sobe também quando os custos de uma determinada commodity disparam, como o petróleo, por exemplo. Há ainda a inflação causada pela emissão mal planejada de moeda.

No Brasil, o cálculo da inflação se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já os investidores podem acompanhar a flutuação dos preços no mercado com el indicador EMA. Cabe ao Banco Central de cada país tomar medidas para controlar a inflação em casa. Normalmente, o remédio é elevar a taxa de juros, encarecendo o crédito e forçando uma desaceleração do consumo médio.

Embora muitos economistas defendam este remédio como o único possível, os efeitos colaterais podem ser amargos. Isso porque uma taxa de juros elevada, ao mesmo tempo que aumenta o endividamento das famílias, reduz a capacidade produtiva das empresas, que têm agora menos poder de investimento. Pior ainda, o aumento dos juros está diretamente ligado ao aumento do desemprego, que por sua vez, está ligado também ao aumento da inadimplência.

Frequentemente, o resultado é a formação de ambiente instável para os negócios: promessas de pagamento descumpridas, faturamento despencando, contratos sendo rompidos, planos de expansão sendo engavetados. Sem dúvida, é um cenário que exige cautela e desafia até mesmo os mais experientes.



Navegando as incertezas

Contudo, não é impossível investir em um mercado volátil. É apenas mais arriscado e, no mundo dos negócios, altos riscos também estão frequentemente associados a altos ganhos. É senso comum entre investidores que um cenário de alta de juros é o melhor momento para investir em títulos de renda fixa, cujo os juros acompanham a Selic imediatamente.

Há aqueles setores que são mais resilientes à pressão inflacionária e à taxa de juros, já que possuem grande capacidade de repassar seus custos ao cliente final. É o caso de empresas como Microsoft, Nvidia e Apple que têm em comum uma base fiel de clientes que depende do seus produtos e não vão deixar de consumi-los, mesmo que os preços subam.

Neste cenário, há também quem prefira colocar seu dinheiro em ativos reais e palpáveis, como bens imóveis, commodities, ou investimentos em infraestrutura. Ainda que possam sofrer baques momentâneos, estes ativos costumam manter seu valor real no longo prazo, podendo até mesmo se valorizarem acima da inflação.

Por estes motivos, investidores ao redor do mundo têm voltado seu foco para investimentos com rendimentos potenciais acima da inflação. Além disso, a diversificação dos investimentos em nível global é um fator crucial. Assim, podem proteger seu poder de compra de eventuais flutuações de mercado.



Como se manter informado

A esta altura da argumentação, já está claro que é essencial estar bem informado para investir bem. No entanto, como acompanhar a velocidade de tantas notícias, tantas mudanças burocráticas, tantas variáveis? Felizmente, existem diversas fontes e ferramentas online que buscam facilitar a tarefa.

Sites de notícias especializados em mercado financeiro como Valor Econômico, Bloomberg e InfoMoney são leitura obrigatória. Mudanças relevantes em mercados de destaque internacional sempre têm espaço nesses veículos. Neles, além de saber das últimas novidades, também é possível acompanhar a flutuação de indicadores macroeconômicos em tempo real.

Além de acompanhar as notícias, também é preciso ler textos técnicos sobre a empresa na qual se quer investir. Nesse contexto, é considerado um sinal de transparência por parte das empresas, fornecer acesso ao seu site de RI (Relações com Investidores). Assim, os investidores podem analisar documentos como atas de reunião e relatórios contábeis. Ou seja, é preciso conhecer o negócio por dentro, antes de abraçá-lo.

Entre as novas gerações, ferramentas baseadas em inteligência artificial têm ganhado destaque. Embora a IA seja um fenômeno global, há uma diferença demográfica bem marcada dentre seus usuários. Segundo a pesquisa Raio X do Investidor 2026, investidores da Geração Z chegam a usar até 8 vezes mais estas ferramentas que os boomers, por exemplo. Embora não seja aconselhável deixar a IA assumir o controle do dinheiro, ela pode ser uma aliada poderosa na tomada de decisões.



Lendo sinais

Entender a correlação entre inflação, taxa de juros e volatilidade hoje é mais importante do que nunca. A alta da inflação e dos juros não são, necessariamente, um sinal vermelho para os negócios. Ainda assim, esses fatores sinalizam, sem dúvida, que os investidores devem ajustar suas estratégias de negócios.

Mesmo nos momentos de incerteza, há setores e empresas onde se é razoavelmente seguro investir. A profunda dependência de produtos tecnológicos fez com as big techs estivessem dentre as poucas empresas que de fato cresceram durante a pandemia. Durante esse período, o aumento dos preços não fez com que a demanda diminuísse, já que aparelhos eletroeletrônicos se tornaram indispensáveis para a vida em home office.

Da mesma forma, por mais volátil que seja o preço do petróleo hoje, resta a certeza inabalável de que o mundo seguirá precisando de petróleo. Infelizmente, não há uma opção 100% segura. Por isso mesmo, especialistas concordam unanimemente que é preciso diversificar a cesta de investimentos, para que eventuais reveses possam ser estancados e compensados com mais facilidade.