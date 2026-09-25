Por que as empresas de criptomoedas patrocinam clubes de futebol

Publicado em 25/09/2026 Ã s 18:00

Alterado em 25/09/2026 Ã s 18:01

Milhões de torcedores assistem a partidas de futebol pela TV ou nos estádios. Enquanto torcem por seus times favoritos, costumam observar ao redor, prestando atenção a outros detalhes. Um deles é o logotipo dos patrocinadores. Embora alguns torcedores presentes no estádio possam ignorá-los, os telespectadores precisam prestar atenção, já que as câmeras focam nos logotipos de vez em quando ou até mesmo os anunciam durante os intervalos ou quando há uma substituição de jogador em campo. Hoje, as corretoras de criptomoedas são as que mais investem em patrocínios no futebol.



Credibilidade emprestada

O setor de criptomoedas ainda enfrenta um problema de reputação. Muitas pessoas associam o setor a golpes e colapsos repentinos, e uma corretora jovem não consegue se proteger contra tais alegações. No entanto, um clube que existe há mais de um século consegue. Quando um clube de futebol famoso e respeitado assina um contrato com um patrocinador do setor de criptomoedas, parte dessa reputação é transferida para o patrocinador. Os torcedores presumem que o clube verificou a empresa antes de colocar seu nome na camisa, e para um setor jovem essa suposição vale muito.



Alcance que os anúncios digitais não podem comprar

No Brasil, na Ásia e no Oriente Médio, os grandes clubes de futebol têm um público enorme. Consequentemente, eles têm milhões de espectadores comuns que podem se tornar novos compradores de criptomoedas. Por exemplo, a WhiteBIT patrocina times de futebol de destaque como o FC Barcelona, a Juventus e a Seleção Ucraniana de Futebol.



Para quem já usa uma plataforma para trocar criptomoeda, ver a marca em um estádio apenas reforça algo familiar. Para todos os outros, é um primeiro contato com o nome, e em um contexto muito mais amigável do que anúncios agressivos que prometem retornos garantidos.



Os fan tokens acrescentam outra dimensão

Alguns acordos vão além do logotipo. Alguns clubes criam fan tokens que permitem aos torcedores votar em decisões menores do clube e desbloquear vantagens. O Flamengo e o Corinthians lançaram os seus próprios — $MENGO e $SCCP — e a adesão foi forte no início. O clube obtém uma nova fonte de receita, enquanto a empresa de criptomoedas ganha usuários que abrem uma carteira digital pela primeira vez.



O que isso significa

Para as empresas de criptomoedas, o futebol oferece algo difícil de se construir sozinho: familiaridade. Para os clubes, trata-se de dinheiro entrando em um orçamento permanentemente apertado, com o risco de vincular seu nome a um setor que ainda apresenta grandes oscilações. As parcerias que duram são aquelas que passam por uma análise minuciosa antes da foto com a camisa.



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