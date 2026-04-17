MINÉRIO DE FERRO - Vale: vendas no primeiro trimestre de 2026 somam 68,713 milhões de toneladas, avanço de 3,9% ante mesmo período do ano passado

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Publicado em 17/04/2026 às 06:05

Alterado em 17/04/2026 às 08:18

A Vale informou que as vendas de minério de ferro no primeiro trimestre de 2026 somaram 68,713 milhões de toneladas, avanço de 3,9% ante igual período de 2025.

As vendas de finos somaram 59,436 milhões de toneladas, avanço de 4,9% na comparação anual.

As vendas de pelotas somaram 7,699 milhões de toneladas, aumento de 2,7% na comparação anual.

Prêmio all-in do minério

A empresa informou que o prêmio all-in no primeiro trimestre de 2026 é de US$ 6,2 por tonelada, avanço de 29,2% frente ao igual período de 2025.

A companhia avalia que esse desempenho reflete a estratégia de portfólio de produtos, mix de produtos mais flexível e maiores prêmios de mercado para produtos de baixo teor de alumina.

O preço realizado de finos somou US$ US$ 95,8 por tonelada, avanço de 5,5% na mesma base de comparação.

Já o preço realizado de pelotas é de US$ 133,8 por tonelada, avanço de 5% na comparação anual.

Operações em Omã

A Vale afirmou em seu relatório de produção do primeiro trimestre de 2026 que a produção nas unidades de pelotização de Omã foi interrompida em meados de março para manutenção anual programada, enquanto as atividades de construção na planta de concentração de Sohar também foram suspensas.

No entanto, em função dos desdobramentos relacionados aos conflitos no Oriente Médio, incluindo restrições logísticas, espera-se que as unidades de Omã retomem suas operações no final do terceiro trimestre.

Durante esse período, afirma a companhia, o pellet feed originalmente destinado a Omã será redirecionado para as unidades de pelotização de Tubarão (ES) e para vendas de finos, mantendo inalterado o guidance de produção de aglomerados para 2026: de 30 a 34 milhões de toneladas.