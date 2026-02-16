Sócio do Fasano, José Auriemo Neto, do grupo JHSF, compra palácio em Milão por 50 milhões de euros

...

Publicado em 16/02/2026 às 11:13

Alterado em 16/02/2026 às 11:23

José Auriemo Neto, um conhecido empreendedor de 49 anos, natural de São Paulo, e CEO da JHSF – uma das principais holdings brasileiras em imóveis de luxo, hotelaria, centros comerciais e infraestrutura –, comprou o histórico Palazzo Taverna, na via Bigli 9, no centro de Milão, a poucos passos da icônica via Montenapoleone e via Manzoni, com um custo total de 52,5 milhões de euros, ou seja, mais de 22 mil euros por metro quadrado, incluindo 169 metros quadrados de garagens e adegas.

O Palazzo Taverna é um edifício histórico milanês que foi sede de governo e da representação diplomática em 1848, durante os Cinco Dias de Milão que marcaram o início da Primeira Guerra da Independência italiana.



Fachada do Palácio Taverna, em Milão Foto: reprodução

Ao longo dos anos, o palácio passou por várias restaurações e "profundas reformas do século XVI", conforme explicado pelo Patrimônio Cultural da Região da Lombardia. O prédio "embora muito antigo, foi muito alterado".

A fachada, composta por três andares, é muito austera: as janelas são decoradas com molduras simples de alvenaria que repetem a forma retangular das aberturas, enquanto no segundo andar há varandas ocultas quando as persianas estão fechadas. O portal, levemente decorado, possui um arco redondo cercado por uma moldura retilínea que enfatiza a entrada. O pátio, quase quadrado, tem três arcos de cada lado, sobre colunas de granito que preservam elementos do século XVI. No topo há uma sacada redonda com um parapeito de ferro, datada do final do período neoclássico.

Quem é José Auriemo Neto

O executivo brasileiro José Auriemo Neto, 49 anos, é presidente da JHSF, empresa de seu pai, imobiliária focada no desenvolvimento de imóveis comerciais e residenciais no Brasil. Ele gerenciou o extenso portfólio comercial e varejista do grupo, que é dono do famoso shopping Cidade Jardim, em São Paulo, que também inclui o Metrô Tucuruvi, o Bela Vista, em Salvador, e o shopping Ponta Negra, em Manaus.

Em 2009, Auriemo Neto assinou acordos de parceria exclusiva com as marcas Hermès, Pucci e Jimmy Choo, e abriu as primeiras lojas de marcas de luxo no shopping Cidade Jardim. Em 2012, o grupo também firmou uma parceria com a Valentino, abrindo as primeiras lojas Valentino e Red Valentino no Brasil.

Apesar do desafio da queda de dois anos nas vendas de luxo no mercado brasileiro em 2016 e 2017, a JHSF retornou ao território de crescimento no início deste ano, com vendas líquidas no primeiro trimestre crescendo 2,3% ao ano, e lucro bruto crescendo 16,1% em relação ao ano anterior.

Esta não é a primeira vez que a JHSF faz negócios na Itália. No ano passado, junto com outros parceiros, assinou um projeto na Sardenha, próximo a Porto San Paolo, em frente à ilha de Tavolara, relacionado a um investimento em um terreno de 50 hectares que inclui um hotel de alto padrão com cerca de 50-60 quartos, 30 vilas particulares, clube de praia, spa e marina.