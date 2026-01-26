CSN: ocorrência em cava da Vale provoca alagamentos em unidade Pires da CSN Mineração

...

Publicado em 26/01/2026 às 07:09

Alterado em 26/01/2026 às 08:16

A CSN informou, em nota, que na madrugada deste domingo, 25, houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Vale, o que provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração.

O alagamento atingiu “o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades”, afirma a companhia. “Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente”, acrescenta.

Vale

Já a Vale disse que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, localizada em Ouro Preto. A empresa informou que o fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa – na ocasião, sem citar o nome da CSN – na região e que pessoas e a comunidade não foram afetadas. “Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas”, disse, em nota.

Antonio Kandir assume presidência do Conselho da Gol após falecimento de Constantino Júnior



A companhia aérea Gol informou neste domingo, 25, que o vice-presidente do Conselho de Administração, Antonio Kandir, passa a exercer a função de presidente do Conselho de forma temporária. Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.

“As operações, a estratégia e os compromissos da companhia permanecem inalterados e continuam sob a liderança dos seus diretores, membros do Conselho de Administração e demais integrantes da equipe executiva da companhia. Não há interrupção nas atividades diárias”, afirma a empresa, em comunicado deste domingo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Kandir é integrante de diversos órgãos da administração da companhia ao longo dos últimos anos, segundo nota.

A Gol também afirma que há “25 anos, Junior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas”. O comunicado acrescenta que “Constantino Junior era um líder visionário cuja integridade, discernimento e compromisso inabalável moldaram a Gol durante períodos de transformação e crescimento”.

Embraer leva aeronaves E195-E2 e KC-390 Millennium para evento em Cingapura



A Embraer divulgou neste domingo, 25, que exibirá as aeronaves E195-E2 e KC-390 Millennium no Singapore Airshow, que ocorrerá de 3 a 8 de fevereiro.

Segundo a companhia, a forte presença no evento demonstra o compromisso com o crescimento na região Ásia-Pacífico, expandindo presença em todas as unidades de negócio: Aviação Comercial, Defesa, Jatos Executivos, Serviços e Suporte.

“A dinâmica região Ásia-Pacífico é um motor de crescimento chave para a Embraer, e vemos oportunidades significativas nos setores aeroespacial e de defesa”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, em nota.

“As companhias aéreas da região veem cada vez mais os E-Jets e E2 como ativos estratégicos para fortalecer a conectividade na Ásia-Pacífico. Ao mesmo tempo, vemos um forte potencial para o KC-390 Millennium, à medida que a aeronave continua a ganhar tração global, demonstrando sua capacidade multimissão, confiabilidade e eficiência.”

A Eve Air Mobility, parte do grupo Embraer, também estará presente no evento. Em dezembro de 2025, a Eve completou o primeiro voo de seu protótipo eVTOL em escala real e não tripulado nas instalações de teste da Embraer. As operações de teste continuarão ao longo de 2026.