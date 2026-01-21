CEO da Amazon diz que tarifas de Trump começaram a impactar os preços

...

O CEO da Amazon, Andy Jassy, disse nesta terça-feira, 20, que as tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, estão começando a se refletir no preço de alguns itens, à medida que os vendedores avaliam como absorver o impacto dos custos adicionais.

“Então você começa a ver algumas das tarifas se infiltrando em alguns dos preços, alguns dos itens, e você vê que alguns vendedores estão decidindo repassar esses custos mais altos aos consumidores na forma de preços mais altos, alguns estão decidindo absorvê-los para impulsionar a demanda e alguns estão fazendo algo intermediário”, disse Jassy em entrevista à CNBC. “Acho que você está começando a ver mais desse impacto”, acrescentou.

A Amazon e muitos de seus comerciantes terceiros compraram estoques antecipadamente para tentar se antecipar às tarifas e manter os preços baixos, mas a maior parte desse suprimento acabou no outono passado (do Hemisfério Norte), pontuou o CEO.

No ano passado, Jassy havia dito que a Amazon não tinha visto “os preços subirem significativamente” alguns meses após Trump anunciar tarifas abrangentes.

Multiplan confirma invasão de aplicativo e vazamento de dados de usuários



A Multiplan, que administra diversos shopping centers no Brasil, confirmou na segunda-feira, 19, que seu aplicativo, o Multi, sofreu um ataque cibernético no dia 10 de janeiro. Alguns dados dos clientes foram potencialmente acessados pelos invasores.

Em nota oficial, a empresa afirma que entre as informações potencialmente acessadas estão dados cadastrais dos usuários do aplicativo, incluindo a data de validade com os quatro últimos dígitos do cartão de crédito. No entanto, a Multiplan afirma que nem todos os dados coletados pelo app foram vistos; dados mais sensíveis, como números completos dos cartões de crédito, por exemplo, não foram acessados.

Nas redes sociais, clientes afirmam que receberam uma mensagem SMS da empresa sobre o vazamento, com um link onde a Multiplan recomenda que os consumidores fiquem atentos a possíveis comunicações suspeitas ou atividades não reconhecidas relativas ao aplicativo. Também afirma que, caso tenham dúvidas, os clientes podem entrar em contato por um e-mail.

A companhia disse ter comunicado o incidente à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e tomado todas as outras medidas cabíveis. A empresa é dona de centros comerciais como MorumbiShopping, Shopping Anália Franco, BarraShopping, ParkShopping, BH Shopping, JundiaíShopping, RibeirãoShopping, PátioSavassi, ParkShopping São Caetano e ParkShoppingCanoas.

Na nota, a Multiplan afirma ainda que “reforça o compromisso com as melhores práticas de segurança da informação, a transparência e o investimento contínuo na proteção dos dados de seus clientes”, pede desculpas pelo ocorrido e garante que o aplicativo permanece seguro e operacional para ser utilizado.