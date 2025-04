Economista Paulo Nogueira Batista Jr. recebe homenagem na FGV

Nessa sexta (11), ele também lança o livro 'Estilhaços'

Publicado em 09/04/2025 às 23:00

Alterado em 09/04/2025 às 23:03

.

O economista e professor Paulo Nogueira Batista Jr, articulista do JORNAL DO BRASIL, será homenageado pelos seus 70 anos, completados em 2 de abril, nessa sexta-feira (11), na sede da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com o lançamento de seu livro “Estilhaços”, da Editora Contracorrente, às 18 horas.

Não é sobre a economia com Trump

Não se trata de um mais um livro de economia do celebrado professor da FGV sobre o delicadíssimo momento atual da economia mundial, após a implosão da globalização pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A coletânea de crônicas escritas por PNB JR a partir de 2017, quando era o representante do Brasil, em Pequim, na diretoria do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, fala de futebol (Paulo é tricolor) à filosofia e psicanálise, e mergulha na sua paixão: o Brasil.

Entretanto, na roda de conversa sobre o livro, que será realizada na sala 707 da FGV-SP, certamente os estilhaços da nova (des)ordem econômica mundial serão abordados pelo professor e acadêmicos presentes.

A FGV-SP fica na Rua Itapeva, 432, na Bela Vista.