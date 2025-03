Inovador ou Controverso?

Publicado em 19/03/2025 às 17:27

A medida recente do presidente Donald Trump, dos EUA, de implementar uma reserva oficial de criptomoeda no país norte-americano, continua gerando reações no setor. Estabelecida por uma ordem executiva do presidente, Trump reuniu ativos digitais provenientes de processos criminais e civis por meio de um Strategic Bitcoin Reserve, bem como um Digital Asset Stockpile.

As empresas e organizações que promovem a pré-venda de criptomoedas alegram-se devido ao envolvimento estatal dos Estados Unidos, que legitima o setor e pode dar impulso a quem ainda pensa em investir na área. A participação oficial do governo, com certeza, legitima o mercado, pelo menos para quem está monitorando o mercado.

Em referência à reserva icônica que armazena ouro para o governo dos EUA, David Sacks, o assessor da Casa Branca, referiu-se à medida do presidente como um "Fort Knox digital para criptomoedas". Para garantir que o país não seja deixado para trás na revolução financeira, que se torna cada dia mais digital, os Estados Unidos buscam reforçar seu papel como um líder no movimento.

A execução da medida começa com um levantamento de ativos já detidos pelo governo. Segundo Sacks, apenas em Bitcoin, a reserva pode chegar a 200.000 unidades, equivalentes a cerca de US$ 17,5 bilhões. Esse montante foi adquirido majoritariamente por apreensões legais e confisco de bens em investigações criminais. Contudo, a falta de transparência no processo e a ausência de um plano claro para aquisição de novas criptomoedas preocupam analistas do setor.

Charles Edwards, do Capriole Fund, não está impressionado, chamando a tentativa de "um porco maquiado", que destaca o ceticismo da comunidade cripto. Como o governo não tem um plano para a retenção de ativos, ele destaca que a medida será limitada no impacto governamental que cria. E, ao invés disso, gerará dúvidas da eficácia no mundo real. Isso porque ele sugere que a reserva é simplesmente um novo carimbo no rótulo das moedas já apreendidas anteriormente.

Sem um arcabouço regulatório, parece que a ideia de maior clareza sobre as intenções da administração de Trump seja reforçada. Alguns especialistas no setor vocalizam suas preocupações com a inclusão de várias criptomoedas, ao invés da oficialização de uma só. Jason Yanowitz, que co-fundou a Blockworks, avisa que sem critérios óbvios e oficiais na seleção de ativos, ter a confiança do público será difícil.

Como a demanda institucional e o avanço das regulações foram aumentados, a estratégia de Trump pode sinalizar uma nova era para os criptoativos. A medida do presidente pode influenciar diretamente o preço das moedas, que já são voláteis.

Embora alguns critiquem que o governo não tenha um plano mais ousado, há os que acreditam que a ação é bem pragmática. Porém, o investimento direto em criptoativos pode ter um efeito colateral: o de enfraquecer o dólar americano, a estabilidade daquele com que vários países no mundo contam. Ademais do risco, a administração priorizou a gestão de ativos que já tinham adquiridas legalmente, e assim desviou da volatilidade e risco, ajudando a manter a estabilidade financeira do país.

Apesar de tudo isso, ter mais envolvimento no setor do governo pode levar a mais regulamentações. Todavia, há quem não queira assim, advogando que mais regulamentação pode restringir a liberdade dos investidores. Por outro lado, embora traga menos liberdade, pode também trazer segurança e confiança no setor de ativos. Com a participação oficial estatal, pode-se evitar fraudes e esquemas predadores: uma preocupação justa no mercado atual.

Antes que o estabelecimento da reserva seja citado como um passo histórico, ainda há muitas dúvidas e questões sem respostas. O que o governo fará, sem afetar indevidamente o mercado público, para expandir as suas aquisições? Terá transparência e segurança com o público? E como a administração selecionará quais serão escolhidas, e quais não?

A aquisição traz uma pergunta ainda mais interessante: quais países, se houver, seguirão o exemplo? Com a crescente influência de criptomoedas pelo mundo, certamente há outros países atentos ao fluxo do mercado cripto, e a ação de Trump pode criar uma bola de neve de aquisição alheia de ativos.

Apesar de tantas perguntas, o certo é que o papel das criptomoedas no cenário político fica longe do seu final. O investimento em finanças digitais está alto, e pode-se ter certeza que há muita atenção às novas oportunidades emergentes no setor. O mercado de ativos continua na sua evolução, e quem prestar mais atenção pode ter acesso a oportunidades enquanto o cenário global continua divergindo.