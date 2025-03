Orçamento: auditores presentes em audiência sobre crise das contas no RJ

Publicado em 15/03/2025 às 11:20

Com o aumento de arrecadação pelo Estado do Rio de Janeiro, em 2024, bem como com o crescimento da inflação e do PIB, as contas fluminenses fecharam o ano que passou com um déficit de R$ 2,4 bilhões – inferior ao originalmente previsto, de R$ 8,4 bilhões.

A conclusão foi apresentada pelo atual secretário estadual de Fazenda, Juliano Pasqual, durante audiência pública realizada esta semana pela Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, sobre a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro.

No encontro de autoridades na Alerj (foto) no qual os auditores fiscais da Receita Estadual estiveram presentes, representados por Luiz Cezar Rocha, presidente do sindicato da categoria, e pela diretora de Comunicação da entidade, Cláudia Conrado, o secretário acrescentou que a Receita é a prioridade maior da Fazenda. Ele destacou a importância dos auditores fiscais no enfrentamento da questão do crescimento da inflação e do enfrentamento possível, com a melhoria na arrecadação no estado.

O presidente da Comissão na Alerj, deputado (e auditor fiscal) André Correa, descreveu como "desafiador" o cenário traçado. Os parlamentares defenderam uma série de iniciativas visando um incremento ainda maior da receita em 2025. Dentre as ideias apresentadas estão a revisão dos benefícios fiscais e a aceleração de projetos regulamentando a transação tributária, prevendo ainda um regime de controle mais rígido para as empresas que forem devedoras contumazes de impostos. Também se falou na instituição de uma CPI para investigar os grandes sonegadores.

Para Luiz Cézar, a entidade de defesa da categoria está à disposição para colaborar com os debates legislativos, destacando a importância do trabalho dos auditores no desejado reequilíbrio das finanças estaduais. Ele alertou, também, para a necessidade de novos concursos públicos, visando a recomposição dos quadros da carreira.