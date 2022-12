Seis opções de fundos de investimentos para conquistar uma aposentadoria confortável

Ouvimos muito falar do mercado de financeiro e do quanto ele é importante. Neste mercado são negociadas moedas estrangeiras, matéria-prima (commodities) e diversos ativos, entre títulos, ações, entre outros. O mercado de investimentos permite que o fluxo de capital contribua para o avanço da economia do país.



O crescente número de idosos e as constantes mudanças do modelo de aposentadoria pública do nosso país fazem com que cada vez mais pessoas pensem no futuro e mostrem cada vez mais interesse em investir parte do seu patrimônio em fundos de reservas para garantir uma aposentadoria mais confortável e digna no futuro; entretanto, sempre surgem diversas dúvidas sobre como iniciar nesse mercado, tipos de riscos, entre outros.



Antes de começar a investir



São inúmeros os ativos e opções para começar a investir, mas antes de começar a negociar ativos é necessário traçar objetivos e metas. Se um dos objetivos garante uma aposentadoria tranquila, atente aos prazos dos ativos que pretende negociar. O seu perfil de investidor mostrará o grau de risco e de toerância de cada pessoa. A importância de descobrir qual tipo de perfil é o seu se dá para auxiliar qual tipo de ativo é o mais eficaz, norteando assim o investidor em cada negociação.



Não invista por impulso, siga suas estratégias e planejamentos para evitar comprometer sua renda e correr riscos desnecessários. As plataformas de investimentos dispõem de ferramentas para realizar simulações e investimentos nos ativos de preferência.



Mantenha sempre o hábito de acompanhar e estudar os movimentos do mercado, saber como funciona o comportamento do mercado, observar índices e indicadores, como o macd indicator, para analisar as tendências do mercado, é primordial para manter uma estratégia exitosa de investimento.



O mercado de investimentos dispõe de diversos tipos de fundos. As divisões desses fundos acontecem para que os investidores visualizem melhor a estratégia de cada um deles.



Fundos de investimentos: o que são?



Os fundos são um ativo do mercado financeiro. Este funciona como um gestor que elege diversos títulos dos quais o investidor compra uma fração ou cota; são uma espécie de carteira recomendada, onde o investidor não necessita escolher qual ativo será negociado. É um tipo de ativo prático principalmente para os iniciantes e aqueles com pouca experiência.



Fundos de ações



São fundos de renda variável para investidores que desejam investir em ações. Nestes fundos existem inúmeras estratégias a serem utilizadas. É possível encontrar opções de estratégia em negociações a curto prazo, bem como em dividendos.



Fundos de índices

Os ETFs acompanham o movimento de um determinado índice do mercado, com a finalidade de repetir um indicador. Pode ser usado o índice da B3, bem como índices de bolsas estrangeiras. A carteira é composta por uma ou diversas moedas. Neste fundo a negociação é feita em um fundo passivo e não diretamente sobre a moeda.



Fundos de investimentos imobiliários



Os fundos de investimentos imobiliários vêm ganhando espaço no mercado, apresentando diversos graus de riscos; são constituídos por ativos do setor imobiliário, tornando-se uma excelente opção para diversificar seus investimentos. O patrimônio é divido em partes iguais entre os investidores.



Fundos cambiais

Esse tipo de fundo realiza os investimentos em ativos que estão atrelados a moedas estrangeiras. Tendo como finalidade a proteção contra as variações da moeda nacional diante a uma moeda estrangeira com maior força econômica. Normalmente, estes fundos são de longo prazo, entretanto, eles também podem ser de curto prazo.



Fundos de criptomoedas



Este fundo de investimentos é mais convencional, porém, parecido ao ETF, mas nesse caso não há um índice para replicar a carteira. Dessa forma o fundo de investimento em criptomoedas analisa de maneira direta o movimento das moedas digitais no mercado.



Fundos multimercado



Está entre os fundos mais flexíveis disponíveis no mercado. Os critérios apresentam menos restrições, e o leque é mais amplo para eleger os ativos, permitindo uma adaptação maior ao mercado. Existem diversas classificações de risco nesse fundo, desde os mais conservadores até os mais arrojados.



Com a diversificação dos fundos de investimentos, eles atendem todos os tipos de objetivos e perfis de investidores.