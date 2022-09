Coisas a saber quando se utiliza Bitcoin

A Bitcoin é um método de pagamento virtual e de armazenamento de valor cada vez mais reconhecido em todo o mundo. Enquanto investidores institucionais e corporações multinacionais foram os primeiros a adotar a Bitcoin, a revolução de criptomoedas atraiu vários comerciantes e consumidores em todo o mundo. Muitas empresas e indivíduos utilizam a Bitcoin para transações diárias, enquanto a maioria dos investidores a adquire para diversificar e proteger seus investimentos contra a inflação. A maioria deles tem aplicativos móveis dedicados com recursos exclusivos como bitcointrader2.com que você pode programar para comprar Bitcoin mesmo na sua ausência.

A Bitcoin ganhou imensa popularidade como um meio de pagamento conveniente, seguro e de baixo custo. O número médio de pagamentos diários confirmados de Bitcoin aumentou em mais do dobro entre 2018 e 2021, e os analistas preveem que essa tendência continuará. Ainda assim, a Bitcoin tem características únicas que podem impactar suas transações de várias maneiras. O seguinte artigo destaca as coisas que você deve saber ao utilizar a Bitcoin.

Comprando Bitcoin



Você só pode gastar Bitcoin quando tiver os fundos em criptomoedas. As plataformas de negociação de criptomoedas são lugares de destaque onde as pessoas compram Bitcoin. São mercados legítimos onde qualquer pessoa pode comprar e vender Bitcoin usando moedas fiduciárias..

A funcionalidade também pode atualizar os usuários sobre os movimentos de preços da Bitcoin, para que você saiba os melhores momentos para comprar Bitcoin em baixa. Uma Bitcoin é divisível em até oito unidades menores, permitindo que você compre os tokens com base em seu orçamento e necessidades. O mesmo conceito se aplica aos gastos com Bitcoin, pois você só transferirá a quantia designada no valor do produto comprado.

Volatilidade da Bitcoin



A volatilidade é uma das preocupações mais significativas da Bitcoin, que você também deve ter em mente ao gastá-la. Como outras moedas digitais, a Bitcoin tem flutuações de preços acentuadas e enormes que às vezes a fazem parecer uma moeda inadequada para as transações diárias. Isso significa que os comerciantes também devem observar atentamente os movimentos de preços da Bitcoin para ajustar os preços de seus bens e serviços a fim de evitar perdas desnecessárias. Da mesma forma, os indivíduos também devem seguir as flutuações de preços da Bitcoin para saber os tempos corretos para comprá-la a um preço baixo.

Segurança da Bitcoin



Os sistemas de pagamento tradicionais como bancos e processadores de dinheiro geralmente operam dentro de uma rede centralizada de prestadores de serviços. Como resultado, as transações sempre envolvem intermediários para supervisionar as transferências de dinheiro. Isso pode parecer um processo seguro, mas o envolvimento de terceiros nas transações também expõe os clientes a várias ameaças à segurança, incluindo fraude e roubo de dados.



A Bitcoin oferece uma plataforma mais segura apoiada por tecnologia de blockchain. Em vez de terceiros, a blockchain verifica e compila os endereços e históricos de transações dos usuários da Bitcoin através de uma rede descentralizada de nós independentes ao redor do mundo. Os endereços da carteira pública não revelam as identidades reais dos usuários. Além disso, também é possível transacionar a Bitcoin anonimamente.



A blockchain valida os dados em um registro público criptografado e irreversível, acessível a todos os usuários. A validação das transações Bitcoin em um ledger digital compartilhado cria um ambiente sem acessos, uma vez que ninguém pode manipulá-lo. Isso garante maior segurança transacional, evitando gastos duplos e outros riscos relacionados.

Custos de transação



Similar a outros sistemas de pagamento eletrônico, a Bitcoin também tem algumas taxas de transação. Os custos de transação da Bitcoin dependerão principalmente de suas atividades e do volume de transações. Você pode reduzir os custos de transação negociando diretamente através de sua carteira. O processamento de pagamentos através de uma bolsa de criptomoedas atrairá taxas mínimas. No entanto, a Bitcoin tem custos de transação mais baixos do que as transferências bancárias e cartões de crédito comuns.

Encontrando negócios bitcoin-friendly



Embora a adoção da Bitcoin pelos traders tenha aumentado significativamente em todo o mundo, algumas empresas ainda não aceitam pagamentos em criptomoedas. Assim, você também deve encontrar empresas que integraram a Bitcoin em seus sistemas de pagamento para efetuar transações. Muitas plataformas online existem agora com mapas detalhados de negócios e lojas que aceitam Bitcoin em diferentes partes do mundo.

Em geral, os gastos com Bitcoin têm voltas e reviravoltas únicas. Entretanto, a Bitcoin oferece inúmeros benefícios sobre o dinheiro e outros sistemas de pagamento eletrônico.