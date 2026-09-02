Do Brasil para os Estados Unidos: a tecnologia que começa onde o anúncio termina

Construída por um time majoritariamente brasileiro, Leevli combina tecnologia americana, avaliações de moradores e uma camada jurídica inédita para melhorar a forma como os americanos escolhem onde viver

Publicado em 02/09/2026 às 15:27

Alterado em 02/09/2026 às 15:27

Existe um instante, conhecido por qualquer pessoa que já se mudou, em que a ficha cai: você está prestes a assinar um dos maiores contratos da sua vida sabendo quase nada sobre o lugar onde vai morar. A foto é impecável. O preço fecha. O corretor sorri. E ainda assim, as perguntas que mais importam continuam sem resposta. O elevador funciona? O vizinho de cima acorda o prédio inteiro? Aquela esquina tão charmosa de dia vira o quê à noite.

Foi nesse vão, entre o que o anúncio promete e o que a vida entrega, que uma equipe liderada por brasileiros decidiu construir uma empresa.

Ela se chama Leevli, nasceu nos Estados Unidos, e tem uma ambição que soa quase provocativa para o mercado imobiliário mais desenvolvido do planeta: mostrar não apenas o imóvel, mas a vida que acontece em torno dele.

O que as fotos não contam

Os portais americanos resolveram, com competência, a parte fácil do problema. Em segundos, qualquer comprador descobre o preço de uma propriedade, o histórico de valorização, as escolas próximas, a estimativa de financiamento. Dados não faltam. O que falta é contexto.

Antes de colocar centenas de milhares de dólares em um imóvel, o comprador raramente sabe se o condomínio é rígido demais, se a garagem é um problema, se famílias com crianças realmente gostam de morar ali. Essa informação existe, mas está trancada na cabeça de quem já vive no prédio.

A Leevli decidiu destrancá-la. No centro da plataforma está o Ask a Resident, uma ferramenta que permite a interessados conversar diretamente com moradores verificados de um edifício ou de uma região. Em vez de depender só da versão de quem quer vender, o consumidor ouve quem não tem nada a ganhar com a transação. É inteligência coletiva aplicada a metros quadrados.

Toda essa experiência é destilada no Leevli Score, um índice proprietário que avalia cada edifício em oito dimensões distintas, transformando milhares de relatos humanos em algo que finalmente se pode comparar. A frase que a empresa usa internamente resume a tese: os anúncios mostram o imóvel, os moradores mostram a vida.

Um problema ainda maior para quem chega de fora

Se para o americano nativo a decisão já é difícil, para o estrangeiro ela beira o labirinto. Dois bairros separados por poucos quarteirões podem oferecer experiências opostas, e uma família brasileira que desembarca em Miami, Nova York ou Dallas encontra facilmente centenas de apartamentos disponíveis. Entender em qual deles realmente vale a pena viver é outra história.

Aqui, a origem da própria equipe virou vantagem. A empresa foi pensada, desde o princípio, para quem toma a maior decisão financeira da vida em um país que não é o seu, num idioma que não é o seu. Não é um detalhe de biografia. É estratégia.

Da experiência dos moradores à inteligência jurídica

A aposta mais ousada da Leevli, porém, mora em outro território, um que se conecta diretamente à trajetória de sua fundadora.

Natalie Geller é advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos, e comanda a empresa ao lado de um time de produto, design e engenharia formado em grande parte por brasileiros que trabalham entre os dois países. Foi a partir da sua experiência com questões regulatórias e transacionais que nasceu a próxima fronteira do produto: uma camada de inteligência jurídica construída sob medida para o mercado imobiliário.

A distinção é importante. Não se trata de acoplar um modelo de linguagem genérico a uma base de imóveis. A camada jurídica da Leevli é nativa, desenvolvida especificamente em torno da lógica de cada propriedade, e não uma interface que apenas encaminha perguntas a uma inteligência artificial genérica.

O raciocínio parte de um problema conhecido. Um imóvel pode parecer perfeito no anúncio e carregar uma quantidade enorme de informações que o comprador só vai descobrir durante, ou pior, depois da compra. Regras de condomínio, restrições, licenças, registros públicos, documentos do prédio, tudo espalhado por sistemas e bases que não conversam entre si.

A proposta da Leevli é usar inteligência artificial para reunir e organizar essas informações a partir de um único ponto de partida: o endereço. Dali, a plataforma conecta camadas de dados sobre o imóvel, o edifício, o bairro, o município e o estado, cruzando fontes oficiais e documentos jurídicos.

Tecnologia americana, DNA brasileiro

Embora esteja concentrada no mercado dos Estados Unidos, boa parte do que sustenta a Leevli é construído por mãos brasileiras. Times brasileiros de tecnologia se tornaram presença constante em startups internacionais, mas raramente aparecem como protagonistas das empresas que ajudam a erguer. Na Leevli, eles estão no centro da mesa.

Antes mesmo do lançamento público, na primavera americana de 2026, a plataforma já havia processado cerca de 58 mil avaliações em mais de 1.600 edifícios. Hoje, a cobertura é nacional, presente em mais de 12 estados, incluindo Flórida, Texas, Illinois, Nova York, Massachusetts e a capital, Washington.

Um sistema operacional para a decisão de morar

A visão de longo prazo transforma essas peças em um ecossistema. O usuário encontra o imóvel, entende como é viver naquela região, conversa com moradores, consulta as informações relevantes sobre a propriedade e localiza corretores especializados por bairro, reunidos em um espaço que valoriza o conhecimento local em vez da disputa de centenas de agentes pelo mesmo anúncio.

Não se trata de digitalizar a busca. Isso os gigantes já fizeram. A aposta da equipe brasileira está em outro lugar: encurtar a distância entre encontrar uma propriedade e realmente compreendê-la.

Em um momento em que boa parte da tecnologia é desenvolvida para acelerar respostas, automatizar decisões e eliminar etapas, a Leevli faz uma aposta diferente: usar tecnologia para ampliar o contexto antes que uma decisão seja tomada. A lógica vem do Direito. Ali, aprende-se cedo que uma conclusão só é tão sólida quanto as informações e evidências que a sustentam. Para Geller, no mercado imobiliário não deveria ser diferente. Se a compra de uma casa está entre as maiores decisões financeiras da vida, a tecnologia não deveria simplesmente dizer ao consumidor o que escolher, deveria ajudá-lo a enxergar melhor antes de escolher.

Se essa tese estiver correta, o próximo salto do mercado imobiliário talvez não venha de mostrar mais propriedades, produzir respostas mais rápidas ou adicionar mais inteligência artificial à busca. Virá de algo aparentemente mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil: revelar aquilo que o anúncio não mostra e dar às pessoas informação suficiente para compreender não apenas o imóvel que estão comprando, mas a vida que estão prestes a escolher.