Prêmio ItaliaNoRio reconhece excelência ítalo-brasileira no Rio de Janeiro

Oito talentos empresariais e culturais foram homenageados no 'Dia do Made in Italy'

Publicado em 23/04/2026 às 09:03

Alterado em 23/04/2026 às 09:03

No dia em que se celebra a excelência dos produtos "Made in Italy" no mundo, 15/4, as comunidades italiana e ítalo-brasileira se reuniram no Rio de Janeiro para a cerimônia de entrega do Prêmio ItaliaNoRio.

A iniciativa, em sua primeira edição, é patrocinada pelo Consulado Geral da Itália e pela Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira e tem como objetivo reconhecer personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento econômico, cultural e social da presença italiana no Brasil.

A cerimônia foi aberta por Marco Graziosi, vice-cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, que destacou a importância simbólica da data.

"Não havia dia melhor para organizar a cerimônia de entrega do Prêmio ItaliaNoRio do que o 'Dia do Made in Italy'. Nosso ministério dedicou este dia à promoção da criatividade e da excelência italiana e à valorização do patrimônio cultural do nosso país. É um país extremamente rico, cuja beleza deve ser preservada e promovida", afirmou ele.

Segundo Graziosi, o conceito de Made in Italy, "unindo qualidade, inovação e tradição, representa o melhor do nosso tecido empresarial".

O prêmio destacou oito trajetórias em diferentes áreas. O título de "Jovem Talento" foi concedido a Giovanni Mannarino, representante de uma nova geração de empreendedores ítalo-brasileiros.

Na área de Educação e Impacto Social, a homenagem foi para a ONG Il Sorriso dei Miei Bimbi, que desenvolve projetos educacionais em comunidades vulneráveis. Já no setor industrial, o Centro de Monitoramento Ambiental Ternium foi reconhecido por suas iniciativas de sustentabilidade e inovação.

Na área da cultura, o premiado foi o escritor Marco Lucchesi, membro da Academia Brasileira de Letras. Na gastronomia, o destaque ficou por conta do chef Silvio Podda, fundador do restaurante Casa del Sardo.

No empreendedorismo, o prêmio foi entregue a Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil, enquanto que, na categoria Parcerias Público-Privadas, o homenageado foi Alessandro Lombardi, diretor da Elea Data Centers e da Piemonte Holding.

Por fim, o prêmio especial Jean Guagni dei Marcovaldi foi concedido à família Leta, fundadora do grupo Zona Sul Supermercados.

Durante o evento, também foi anunciado o fortalecimento da presença institucional italiana na cidade. Segundo a presidente da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, Renata Novotny, a entidade transferirá sua sede para o oitavo andar da Casa Itália, onde o Consulado inaugurará um novo espaço de coworking e salas de reunião para a comunidade empresarial ítalo-brasileira.

"Essa proximidade fortalecerá ainda mais as sinergias de todo o Sistema Italiano nos setores econômico e comercial", afirmou Novotny, destacando que "este é um ano especial para a Câmara de Comércio e para o Sistema Italiano no Rio". (com Ansa)